Continuando la nostra rubrica astrale, in questo articolo andremo a parlare dei segni più pantofolai dello zodiaco e di tutto ciò che comporta una vita sedentaria.

Come cita il Ministero della Salute “l’inattività fisica è il quarto fattore di rischio di mortalità nel Mondo”. Chi fa del divano il proprio migliore amico presenta un rischio di mortalità che varia dal 20% al 30% in più rispetto ai più attivi. Basterebbe muoversi per almeno mezz’ora quasi tutti i giorni per eliminare quasi del tutto il rischio legato all’inattività fisica.

Non i Pesci, Gemelli o Capricorno sono questi i segni più pigri dello zodiaco che dovrebbero stare attenti a questi rischi. Bisogna considerare che la sedentarietà è una fra le cause principali di aumento di tumori al colon e al seno, di diabete e di malattie cardiache ischemiche. Saputo ciò, dovremmo trovare sempre la motivazione per muoversi giovando salute fisica e mentale.

I benefici del movimento

Avere una vita attiva, oltre a diminuire i rischi sopracitati, favorirebbe la funzionalità ossea e aiuterebbe a tenere sotto controllo il peso ed evitare obesità. Non solo, diminuirebbe drasticamente anche il rischio di malattie cardiache, ipertensione, ictus e aumenterebbe il benessere cardiorespiratorio.

Prima di addentrarci nella parte più “leggera” dell’articolo e scoprire, secondo l’astrologia, chi sono i segni più pigri dello zodiaco è opportuno fare un appunto. Come ben sappiamo le credenze astrologiche non hanno fondamento scientifico. I rischi legati all’inattività fisica invece si basano su studi veritieri. Quindi, a prescindere dal nostro segno zodiacale tutti noi dovremmo dedicare quotidianamente dei momenti dedicati all’attività fisica.

Non i pesci, gemelli o capricorno sono questi i segni più pigri dello zodiaco che dovrebbero stare attenti a questi rischi

Al 5 posto il segno dell’Acquario. Questo segno se lo si conosce bene capiremo che in realtà non è pigro per sua indole. È un segno che tende a sovraccaricarsi durante la giornata facendosi carico dei problemi di tutti. Questo lo fa arrivare alla fine veramente sfiancato e non riesce nemmeno a fare l’attività fisica blanda.

Al 4 posto il segno del Leone. Questo segno risulta pigro nell’eseguire i compiti che non lo riguardano direttamente o in quelli che potrebbe delegare a qualcun altro. Se si tratta di sacrificare il suo tempo libero, il Leone non riesce a tollerarlo passando, quindi, per pigro agli occhi degli altri.

Al 3 posto abbiamo il Toro. Un segno sicuramente dotato di un grandissimo senso del business e degli affari. Ma la sua serata perfetta è cenetta a casa, film e copertina.

Al 2 posto c’è la Bilancia. Segno nobile e giusto ma che ha paura del cambiamento. Paura di quelle cose che comprometterebbero la sua tranquillità e serenità dal punto di vista fisico. Ha paura, quindi, di stancarsi e di non “reggere la botta”. È proprio questo che lo rende un segno molto pigro.

Al primo posto troviamo il Cancro. Questo segno ama letteralmente stare in casa sotto la coperta. Il suo passatempo preferito è dormire, soprattutto il pomeriggio. Il pisolino pomeridiano non manca mai nella sua quotidianità. Smuovere questo segno è davvero difficile a meno che non ci sia un grosso tornaconto personale. E anche in questo caso, lo fa contro voglia.