Friabili, gonfie e buone da laccarsi i baffi, le chiacchiere rappresentano uno dei dolci tradizionali italiani più golosi di sempre.

Chiamate chiacchiere, bugie e con altri appellativi che variano da regione a regione, queste sfiziose preparazioni dolci sono il simbolo del Carnevale.

Regalano gioia e bontà, si preparano in un batter d’occhio e fanno felici grandi e piccini da generazioni.

Insomma, le chiacchiere sono una vera prelibatezza e chi non ha mai avuto il piacere di assaggiarle dovrebbe correre subito a prepararle. Fatte in casa, poi, sono una grande soddisfazione! Lo sanno bene le nonne che hanno tramandato, di anno in anno, questa ricetta, così come tante preparazioni golose e genuine.

Insomma, basta poco per accontentare tutti senza dover trascorrere intere giornate ai fornelli. Inoltre, basta “spulciare” il web per scoprire versioni più leggere, per gustare i dolci più amati senza sentirsi troppo in colpa. È il caso della ricetta di oggi.

Difatti, non hanno bisogno di frittura queste chiacchiere facilissime senza uova, burro o latte, ecco il dolce di Carnevale più buono e leggero

Croccanti e leggerissime, ecco le chiacchiere senza frittura e senza uova e burro.

Ingredienti per circa 100 pezzi

210 grammi di farina tipo 00;

150 grammi yogurt di soia (oppure yogurt bianco classico senza lattosio);

1 pizzico di sale;

zucchero a velo per spolverare.

Procedimento

La preparazione è facilissima. Inserire in una ciotola, oppure in un mixer, lo yogurt, il sale e circa 200 grammi di farina. Mescolare ed incorporare pian piano il resto della farina.

Una volta ottenuto un impasto morbido e liscio, bisognerà formare una palla, avvolgerla nella pellicola e lasciarla riposare per mezz’ora a temperatura ambiente.

Successivamente, staccare dei pezzetti d’impasto e con l’aiuto di un mattarello stenderli. In questa fase, spolverare con un po’ di farina per evitare che l’impasto si attacchi alle superfici.

Tirare la sfoglia in modo sottile. Ripetere l’operazione fin quando la sfoglia non risulta perfettamente liscia.

A questo punto, con una rotella taglia pasta realizzare le chiacchiere. Su ogni rettangolo effettuare dei piccoli tagli centrali.

Non hanno bisogno di frittura queste chiacchiere, però, bisognerà sbollentarle per qualche secondo in acqua bollente. Poi, scolarle e disporle in una teglia ricoperta da carta da forno. Far cuocere in forno ventilato e preriscaldato a 200°, circa 10 minuti. Una volta cotte, cospargere di zucchero a velo e servire.