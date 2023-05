Non hai voglia di cucinare? Ecco la ricetta veloce di Maria Grazia Cucinotta per la pasta dell’ultimo minuto

Non sempre si ha lo stimolo giusto per mettersi ai fornelli. In queste situazioni si è alla ricerca di piatti veloci, che non facciano perdere tempo. Ma si può ottenere il gusto assieme alla rapidità d’esecuzione? Certo che sì. Maria Grazia Cucinotta ci illustra la pasta mediterranea che l’ha conquistata in un baleno.

Qualche minuto e una manciata di ingredienti. È la ricetta che tutti quanti sogniamo di avere tra le mani. D’altronde, ci sono serate in cui si vorrebbe solamente mettersi a tavola e gustare il proprio pasto prelibato. Meno male che esistono le soluzioni veloci, come la pasta di oggi. È una proposta di Maria Grazia Cucinotta, che da tempo sembra mettere anima e cuore in cucina. Vediamo di cosa si tratta e come si prepara la pasta più sfiziosa del momento.

Non hai voglia di cucinare? Scopri subito la ricetta veloce che salva la cena a tutta la famiglia

La pasta è il piatto adatto anche per chi non sa cucinare. In questa versione, la Cucinotta ce la fa assaporare con un sughetto ai pomodorini e basilico. Un’idea deliziosa e facilmente realizzabile, per i palati di grandi e piccini. Ecco di cosa hai bisogno per soddisfare l’appetito di 4 persone:

320 g di spaghetti integrali di grano;

1 kg di pomodori datterini;

basilico fresco;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.

Partiamo dal condimento: lava i pomodori e asciugali bene. Tagliali in due e adagiali in una padella dove hai scaldato un goccio d’olio. Aggiungi una punta di sale grosso e prosegui la cottura tenendo sopra il coperchio.

Intanto, fai bollire dell’acqua in una pentola e cuoci gli spaghetti al dente. Una volta pronti, scolali e uniscili in padella col sughetto. Condiscili per bene, quindi impiattali con qualche fogliolina di basilico in cima. Se non hai voglia di cucinare, questa ricetta veloce ti viene in aiuto nelle emergenze.

Sugo acido? Rimedia con questi consigli

Capita che il sugo appena preparato sia un po’ troppo acido e ricordi vagamente il sapore del succo di limone. Per rimediare al problema possiamo affidarci ad alcuni ingredienti della cucina. Per esempio, aggiungendo mezzo cucchiaino di latte dovresti bilanciare l’acidità con una nota dolce. Puoi ripetere l’operazione anche con una noce di burro, o grattando una piccolissima dose di noce moscata. Nella sua ricetta, invece, la Cucinotta consiglia di impiegare un pizzico di zucchero, secondo lei ideale per ovviare a queste situazioni.