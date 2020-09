Non hai pagato il bollo auto e desideri rateizzarlo? Scopri come

Con il lockdown molte scadenze sono state prorogate. Si avvicina però il momento di ripagare i nostri debiti. Molte le domande che ci mettono ansia.

Non hai pagato il bollo auto e desideri rateizzarlo? Se non hai pagato il bollo auto e hai ricevuto una raccomandata dell’Agenzia delle Entrate, con interessi, probabilmente ti starai chiedendo come rateizzare il bollo auto scaduto e non pagato. È difficile infatti per le nostre tasche pagare tutto e subito.

Puoi tirare un sospiro di sollievo: è possibile rateizzare un bollo auto scaduto ed evitare i costi connessi alla riscossione coatta dell’ente della riscossione. Perché? Perché se non paghi il bollo auto all’Agenzia delle Entrate, il debito passa automaticamente all’ente che si occupa della riscossione.

Due possibili soluzioni se non hai pagato il bollo auto e desideri rateizzarlo

Chiedi alla tua Regione

In alcune Regioni è possibile pagare il bollo auto scaduto anche a rate. Per sapere se nella tua città è prevista questa disponibilità, devi quindi consultare il sito della tua Regione. A prevedere la rateizzazione, infatti non è una legge nazionale ma una legge regionale.

Una volta avuta conferma, sarà stesso il personale amministrativo della tua Regione ad indirizzarti sui moduli da consegnare e sulle procedure da seguire.

Decreto milleproroghe

Se la tua Regione non prevede il pagamento in rate, c’è poco da fare. Infatti, con l’entrata in vigore del decreto milleproroghe, il potere di concedere il pagamento rateizzato dei debiti fiscali e contributivi spetta solo all’ente della riscossione. In questo caso quindi, per ottenere il pagamento rateizzato bisogna aspettare la messa a ruolo da parte e quindi attendere le cartelle di pagamento, nelle quali è prevista la possibilità di pagare a rate.

Come funziona la rateizzazione?

Se si riceve approvazione, si potranno pagare le rate con importi non inferiori a 100 euro mensili.

Se non si pagano neanche le rate, l’ente della riscossione può decidere di sospendere, immediatamente, la rateizzazione del bollo ed imporre il pagamento del resto del debito in un’unica soluzione.