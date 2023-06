Non hai ancora prenotato le vacanze? Queste 3 spiagge libere della Liguria sono la scelta perfetta per te!

Niente ombrelloni e lettini costosi, ma solo mare, sole e relax in queste 3 spiagge, tra le più belle della Liguria.

Non è una novità che il lettino e l’ombrellone in spiaggia, talvolta, costino quasi quanto il pernottamento in hotel. L’inflazione ha coinvolto anche i proprietari degli stabilimenti balneari, che si sono ritrovati costretti a stilare dei prezzi alquanto interessanti per i propri clienti. I turisti, però, non sono tutti uguali. Per molti, infatti, il vero relax al mare corrisponde a sdraiarsi comodamente sul proprio lettino, all’ombra di un ombrellone, ascoltando il suono rilassante delle onde del mare. Tante persone, infatti, scelgono lo stabilimento balneare per la pulizia e la cura della sabbia, la presenza di bagnini, ma anche la possibilità di accedere a docce, servizi igienici, bar e tanto altro.

D’altro canto, però, ci sono altrettanti turisti che preferiscono scegliere le spiagge libere, per diversi motivi. Il primo motivo, quello principale, è sicuramente il risparmio. Coi soldi non spesi per noleggiare lettino e ombrellone, ci si potrà godere una bella cena in riva al mare, o togliere qualche altro sfizio vacanziero. È proprio per questo che, nelle righe che seguono, segnaleremo 3 bellissime spiagge libere nella fantastica Liguria. Questa bella Regione offre il mare più vicino ai milanesi in fuga dalla città per il weekend, ma è anche meta di tantissimi turisti stranieri. Ecco dove dovremmo recarci per goderci un bel bagno senza spendere 1 euro.

Non hai ancora prenotato le vacanze? In Liguria troverai spiagge che sembrano disegnate, completamente gratuite

Che tu voglia trascorrere una vacanza di relax o di totale divertimento, la Liguria è sempre un’ottima opzione. Ce la invidiano anche all’estero, per gli scorci magici direttamente a picco sul mare. In questa Regione potrete passeggiare con la vostra dolce metà sulla camminata più romantica d’Italia, o visitare il borgo di pescatori che ha fatto innamorare Martin Scorsese.

Qui potremo anche rilassarci su bellissime spiagge libere, come quella meravigliosa di Bergeggi. Non ci sei mai stato? È assolutamente ora di recuperare! Questa spiaggia libera è una delle più ambite della riviera savonese, per la sabbia soffice e dorata e per il mare davvero limpido. Consigliamo, però, di organizzarsi bene per visitare questa spiaggia, poiché l’ingresso è a numero limitato.

Uno dei punti più belli della Liguria, a detta di tanti

Se non hai ancora prenotato le vacanze, anche Cala Maramozza è una delle spiagge libere che dovresti inserire nella nostra lista de “i luoghi da vedere”. Questa lingua di sabbia dorata si staglia tra le pareti rocciose, che creano questa bellissima insenatura. L’acqua è fresca e limpida e il fondale è sabbioso e intervallato da alcuni scogli. È un luogo praticamente nascosto al turismo di massa, poiché non è visibile immediatamente. Il modo migliore per raggiungere questo posto è tramite mare o percorrendo un sentiero non perfettamente segnalato ma relativamente facile da percorrere.

Una spiaggia tropicale in Liguria

Non hai ancora prenotato le vacanze? Dovresti farlo subito per visitare Varigotti, rinomata località ligure in cui potrai ammirare la meravigliosa Baia dei Saraceni. Si trova a Finale Ligure, in provincia di Savona, ed è così bella da sembrare una spiaggia tropicale.

Moltissimi Vip si sono già innamorati di questa località, proprio grazie alla Baia dei Saraceni, una delle spiagge più rinomate della Liguria. Questo tratto di costa alterna tratti attrezzati a tratti liberi, un ottimo compromesso per turisti con diverse esigenze.