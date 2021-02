Fra la diversità di prodotti che ci sono in commercio quello che proponiamo è sicuramente il migliore. Una versatilità d’uso senza pari, che può essere impiegato per le diverse necessità della casa. Ecco perché non ha rivali il miglior spray multiuso per una casa pulita e profumata.

Uno spray veramente multiuso

Con questa semplice preparazione si potrà avere uno spray multiuso per diverse parti della casa: piastrelle, specchi, vetri, bagno e tutte le superfici trattabili. Uno spray allo stesso tempo efficace e profumato è un prodotto ideale per la casa, soprattutto se è ecosostenibile e rispetta l’ambiente senza inquinarlo. Sono proprio queste le caratteristiche che rendono un prodotto moderno e valido, nonché sempre più scelto dalla maggior parte della gente.

Ingredienti

½ l di acqua;

2 cucchiai di sapone liquido;

Olio essenziale a piacere.

Preparazione

La preparazione di questo spray è estremamente semplice e permette a chiunque di realizzarlo in qualsiasi momento senza particolari difficoltà.

Prendiamo una ciotola di plastica o di ceramica e versiamoci dentro l’acqua tiepida a cui aggiungiamo 2 cucchiai di sapone liquido ecologico o anche sapone di Marsiglia puro. Si mescola lentamente in modo da non creare schiuma, ma semplicemente facendo sciogliere il sapone nell’acqua, in modo che la miscela risulti uniforme.

A questo punto aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale, del profumo che preferiamo. Con un imbuto versiamo il detergente così ottenuto nello spruzzino. Lo spray è già pronto per l’uso. Si potrebbe aggiungere una piccola etichetta sullo spruzzino, per differenziarlo da altri prodotti ecologici, su cui scrivere anche l’essenza utilizzata.

La scelta delle fragranze

Fra le fragranze che più si addicono per le pulizie della casa c’è la lavanda, la menta, il limone e la salvia. Sono oli essenziali che si possono trovare in vendita online a partire da poco più di 5 euro. In alternativa sono disponibili nelle farmacie e nelle erboristerie. Il vantaggio è che ogni essenza può essere utilizzata diverse volte, così che l’acquisto risulti anche un guadagno economico. Ma sicuramente è il miglior spray multiuso perché è fatto e regolato secondo i nostri gusti.

