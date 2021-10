Rendere il nostro giardino uno spazio accogliente e ordinato non è un’operazione semplice. Gli amanti dell’outdoor lo sanno bene, non bisogna solo scegliere gli arredi giusti, ma è necessario pianificare gli spazi e prendersi cura costantemente delle piante e dei fiori.

Rose, ortensie, gerbere sono solo alcuni degli arbusti più coltivati nei nostri giardini. Ma possiamo abbellire il nostro spazio esterno prendendoci cura anche di qualche pianta molto particolare. Ad esempio, tutti vorranno in giardino questo splendido fiore quando scopriranno che profuma di cioccolato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Le piante decorano perfettamente anche le abitazioni. Infatti è impossibile fare a meno di queste piante grasse particolari e senza spine che decorano perfettamente casa.

Non ha radici e non necessita di terreno questa pianta strana che dobbiamo assolutamente coltivare

Ecco che oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo occuparci di un arbusto molto caratteristico e dalle abitudini particolari. Parliamo della Tillandsia argentea, che appartiene alla famiglia delle Bromeliacee e proviene dalle zone tropicali e subtropicali del Continente Americano.

Spesso viene definita un’erbaccia, perché cresce spontaneamente appoggiata ad altre piante. Infatti, non ha radici e non necessita di terreno questa pianta strana che dobbiamo assolutamente coltivare. Proprio così, la Tillandsia argentea è in grado di vivere autonomamente, assorbendo l’umidità dall’ambiente circostante.

Si presenta come una pianta delle foglie lunghe e sottili. Queste sono ricoperte da una peluria (che assorbe l’umidità) e crescono in maniera molto fitta.

Come si coltiva questa pianta molto particolare

La Tillandsia argentea si adatta perfettamente anche all’ambiente domestico. Ama la luce ma non il contatto diretto con i raggi solari.

Non ha bisogno di innaffiature perché grazie alla particolarità delle sue foglie, riesce ad essere autonoma e ad autosostentarsi. Ma ricordiamo che, almeno una volta al mese, dobbiamo immergere la nostra piantina per qualche minuto, in una bacinella piena di acqua, non calcarea e a temperatura ambiente.

Facciamo attenzione che non rimanga dell’acqua stagnante all’interno della Tillandsia argentea. Per evitare questo problema è necessario scrollarla a testa in giù.

Valutiamo sempre il grado di umidità e la temperatura dell’ambiente circostante per evitare di sovraccaricare d’acqua la nostra pianta. Naturalmente in estate il nostro piccolo arbusto avrà bisogno di essere rinfrescato più frequentemente.

La Tillandsia argentea è una pianta molto decorativa, che come affermato poc’anzi, non necessita di vaso e di terriccio. Possiamo posizionarla al centro del tavolo, poggiarla su delle mensole o su supporti sospesi.