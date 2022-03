Che siano coltivate in giardino, in terrazzo o in casa, le piante regalano sempre tanta bellezza. Arredano perfettamente ogni angolo della casa e abbelliscono anche le zone ombrose e vuote. Non dimentichiamo quelle rampicanti che, con i loro meravigliosi fiori, sono in grado di decorare perfettamente un muro spoglio e sporco. Inoltre, alcune piante coltivate in casa potrebbero contribuire ad eliminare l’umidità e rendere l’aria più pulita. Possiamo scegliere la pianta che più ci piace, tenendo conto sempre di alcune caratteristiche. Il clima del luogo in cui viviamo, la grandezza dell’arbusto e la nostra capacità di prendercene cura.

Non ha bisogno di molte cure questa pianta tropicale dalle foglie che ricordano la buccia dell’anguria

Sono tante le varietà di piante che si adattano perfettamente agli ambienti interni. Possiamo decidere di coltivare quelle che regalano dei meravigliosi fiori, oppure quelle che abbelliscono la casa grazie a delle foglie molto particolari. A tal proposito, dobbiamo necessariamente parlare di una sempreverde molto ornamentale.

Ci riferiamo alla peperomia argyreia, un’affascinante pianta da appartamento che colpisce per la bellezza delle foglie lucide e cuoriformi. Infatti, sono dotate di strisce che ricordano la buccia dell’anguria. Parliamo di una pianta tropicale, originaria del sud America, che vive nel sottobosco della foresta pluviale. Queste piante coltivate in casa non superano i 25 cm di altezza.

Qualche consiglio utile

Non ha bisogno di molte cure questa pianta, che si coltiva facilmente. La peperomia argyreia necessita di luce, ma non esponiamola direttamente ai raggi solari, perché il calore potrebbe rovinare le sue magnifiche foglie. Questa pianta si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di terreno, ma predilige quello argilloso e ben drenato. Soprattutto perché ha bisogno di innaffiature costanti. Quindi, sul fondo del vaso aggiungiamo anche un materiale dalle capacità drenanti. La peperomia argyreia preferisce un clima umido, infatti possiamo di tanto in tanto nebulizzare dell’acqua sulle sue foglie. Ricordiamo di allontanare la pianta dalle finestre e dalle fonti di calore.

Per la concimazione utilizziamo ogni 3 settimane un fertilizzante liquido da diluire con l’acqua delle irrigazioni. La pianta non necessita di importanti potature. Ma eliminiamo manualmente le foglie e gli steli secchi. Come la maggior parte dei piccoli arbusti, anche la peperomia argyreia teme il ragnetto rosso e la cocciniglia. Un ultimo consiglio: è molto importante coltivare la pianta in un vaso capiente e di terracotta.