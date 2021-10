Abbiamo finalmente preso la decisione di adottare un’adorabile palla di pelo. I cuccioli portano grandissima gioia nelle nostre vite, ma sono anche un grande impegno. Hanno bisogno oltre che di attenzioni e cure mediche, anche di una cuccia, del cibo adatto, di collare e guinzaglio e mille altre cose. Per questo, è molto utile sapere quale sarà la taglia del nostro amico da adulto.

Se abbiamo adottato un cane di razza, è facile prevedere quali saranno le sue dimensioni. Ma come fare se il nostro cucciolo è un meticcio? L’impresa può rivelarsi complicata, soprattutto se non conosciamo la taglia dei genitori. Ma esiste qualche trucco per capire quanto crescerà il cane. Vediamo come.

Non guardiamo solo le zampe, ecco un trucco per capire quanto crescerà un meticcio

La grandezza delle zampe non è sempre un buon indicatore. Esistono infatti cani grandi che hanno zampe più piccole (ad esempio i Collie) e cani piccoli che hanno zampe più grandi (ad esempio i Bulldog). Ma fortunatamente esiste un altro metodo: non guardiamo solo le zampe, ecco un trucco per capire quanto crescerà un meticcio.

Si tratta di fare qualche semplice calcolo considerando il peso del cucciolo e la sua età.

Consideriamo quanto pesa il cucciolo a circa 3 mesi di età

L’età in cui i cuccioli possono essere adottati è di circa 3 mesi. Pesiamo, quindi, il nostro cucciolo quando ha circa 12 o 13 settimane. Dunque, se il nostro cucciolo a 3 mesi pesa meno di 5 chili, è probabile che da adulto sarà di taglia piccola. Se a 3 mesi pesa tra i 5 e i 10 chili sarà di taglia media. Se a 3 mesi pesa oltre 10 chili è molto probabile che diventerà grande.

Ma attenzione, questo non è l’unico fattore da considerare.

I cani di taglia grande continuano a crescere per molti mesi

Consideriamo anche quanto cambia il peso del cucciolo di mese in mese. I cani piccoli o mini, generalmente, completano la crescita dagli 8 ai 9 mesi di vita. Quelli di taglia media continuano a crescere anche fino a 1 anno di vita, mentre quelli di taglia grande o gigante possono continuare a crescere anche fino ai 18 mesi.

Se quando il nostro cucciolo ha circa 9 mesi notiamo che la sua crescita non accenna a rallentare, è probabile che diventerà di taglia grande.

Se sappiamo che trascorreremo molte ore fuori casa, ecco le tre razze di cane che soffrono meno la solitudine se passiamo tante ore lontani da casa.