Siamo abituati a pensare che le zucchine siano un ortaggio più che altro estivo. Se questo è vero per le semine in piena terra, grazie alle serre possiamo gustarle anche in primavera.

Soprattutto le zucchine tonde, meno comuni delle più classiche dalla forma allungata. Queste zucchine tanto particolari sono disponibili già dal mese di aprile e sembrano proprio fatte per essere farcite. Diverse sono le varietà presenti sul mercato, di queste 3 sono le più conosciute.

Il tondo di Piacenza è davvero molto particolare, dalla forma quasi completamente sferica. Si distingue per il colore verde scuro che rende questa varietà molto scenica. Poi abbiamo quello di Nizza, una varietà molto apprezzata nel Mondo grazie al suo gusto molto dolce. Una sfera più appiattita ai poli, dal colore verde chiaro, con striature e puntini sulla buccia.

Per finire il tondo di Firenze, una via di mezzo tra le due grazie al suo colore verde tenue e dalla buccia tenerissima.

Non grigliate né fritte, se vogliamo davvero prendere gli ospiti per la gola è così che vanno cucinate le zucchine tonde

A seconda dei nostri gusti e della disponibilità possiamo scegliere quella che preferiamo. Però forse la varietà tonda di Firenze è quella che più si sposa meglio con ricette più saporite e succulente.

Ingredienti

4 zucchine tonde;

200 gr di carne macinata mista;

1 uovo;

1 spicchio d’aglio;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

1 cucchiaio di pecorino;

salsiccia lucanica o salame;

mollica di pane;

prezzemolo;

peperoncino;

olio Evo;

sale q.b.

Procedimento:

Tagliamo la calotta delle zucchine e con un cucchiaio eliminiamo la polpa interna e teniamola da parte. Sbollentiamo le zucchine per circa 5 minuti in abbondante acqua bollente. Scoliamole, passiamole in una ciotola con ghiaccio o acqua fredda per bloccarne la cottura e mettiamole su un canovaccio;

In una padella versiamo dell’olio Evo, lo spicchio d’aglio e del peperoncino. Aggiungiamo la polpa di zucchine e la carne macinata, saliamo e facciamo saltare per qualche minuto;

Ora possiamo preparare la farcitura per le nostre zucchine. In una ciotola aggiungiamo la carne macinata con la polpa, ricordiamo di togliere lo spicchio d’aglio. Poi uniamo il pecorino, il formaggio grattugiato e della mollica di pane;

Tagliamo a cubettini la salsiccia lucanica o il salame essiccato di nostra scelta e aggiungiamolo nella ciotola. Uniamo l’uovo e un po’ di prezzemolo tritato, mescoliamo per amalgamare bene il tutto;

Farciamo le nostre zucchine, disponiamole su una teglia foderata di carta da forno e cospargiamole di olio. Inforniamo a 200° gradi per 30 minuti circa e serviamo ancora calde.

Insomma, non grigliate né fritte, se vogliamo davvero esaltare il sapore di queste particolari zucchine dobbiamo prepararle così. Una volta provate sarà impossibile resistere, grazie al loro gusto saporito e appetitoso. Le zucchine sono un ortaggio spesso considerato troppo delicato per essere davvero gustoso. Ma sapendo come cucinarle si può esaltare al massimo il loro sapore, come con una squisita parmigiana di zucchine.

