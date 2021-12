Dopo la cena del 24 e il pranzo di Natale le nostre pance sono sempre piene e spesso non abbiamo voglia di mangiare nient’altro. Abbiamo cucinato primi, secondi, contorni e degustato del buon vino comprato all’enoteca. Il tutto in quasi 4 ore, se siamo i fortunati che abitano nel mezzogiorno. Dopo aver intrattenuto amici e parenti abbiamo finalmente conquistato il nostro angolino di relax. Forse dopo o durante un bel film ecco che sale un languorino. Lo credevamo impossibile, ma è successo. Cosa mangiare quindi dopo tutto quel cibo natalizio? Non gli avanzi ecco il piatto giusto per una cena leggera dopo l’abbuffata di Natale.

La nostra soluzione migliore

Quando parliamo di uova ci sembra sempre di mangiare un alimento estremamente calorico. Infatti, non è propriamente sbagliato, ma se cotto nel modo giusto può diventare un piatto completo tappa fame. È un alimento molto versatile, si può fare in tantissimi modi: sodo, fritto, al forno, al vapore. Ma non tutti sanno che è anche uno tra i cibi proteici migliori e convenienti. Le sue proteine sono nobili e ad alto valore biologico, infatti, sono in quasi tutte le diete sportive. Ma come renderlo un piatto perfetto e gustoso in pochi minuti? Cuocendolo con il sugo.

Gli avanzi li abbiamo distribuiti tra i commensali con i quali abbiamo diviso la tavola e in frigo ci sono rimaste ben poche cose, per fortuna. Gli ingredienti che ci serviranno sono i seguenti:

1 uovo;

Olio extravergine;

Cipolla;

Sale;

Passata di pomodoro;

Prezzemolo.

Facciamo scaldare un po’ di olio in una padella antiaderente e aggiungiamo un filo di cipolla che ci sta sempre bene. Facciamo rosolare e poi versiamo la passata di pomodoro. Per una persona ne servirà mezza bottiglia da 75 ml, non di più. Lasciamo cuocere per circa 20-25 min a fuoco lento. Non dimentichiamoci il sale. Una volta portato a bollore, non lasciamolo riposare, ma aggiungiamoci subito l’uovo. Spacchiamolo direttamente in pentola, dopo aver fatto un buchino nel sugo con il mestolo di legno. Lasciamo cucinare a nostro piacimento: se ci piace ben cotto ci vorranno circa 10 minuti, altrimenti meno. A fine cottura, aggiungiamo del prezzemolo a crudo. Ecco pronto il nostro uovo rosso. Con pochi e semplici passaggi avremo creato una cena tappa buchi post pranzo natalizio.