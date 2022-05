Le famiglie italiane hanno delle caratteristiche che le accomunano tutte. Dalle grandi tavolate del pranzo della domenica alla pizza il sabato sera, le famiglie italiane sono tutte diversamente simili. Una grande abitudine degli italiani è quella di comprare ogni giorno il pane nella propria panetteria di fiducia. In particolare, comprare il pane ogni giorno o quasi significa portare a casa anche la tantissima carta che il panettiere ci dà per portare il pane. Sarebbe un errore buttare sempre via questa carta perché potrebbe rivelarsi molto utile in molte faccende e anche per rendere casa nostra ancora più bella. Infatti, non getteremo più la carta del pane perché è ideale per alcune faccende domestiche e anche per altro.

Decoriamo casa o incartiamo i regali

La prima idea che ci viene in mente è quella di decorare casa con la carta del pane. Per riuscire a farlo basterà stropicciare la carta del pane e poi distenderla su un piano. La tagliamo in rettangoli il più possibile uguali e li mettiamo uno sopra l’altro. Dobbiamo creare una sorta di ventaglio unendo tutte le carte del pane in un punto con un filo e uno spago. A questo punto, apriamo tutti i fogli di carta e vedremo che si creerà una sorta di piccola fisarmonica. Possiamo appenderla nel salotto, cercando di fare attenzione alle regole dei colori. Ad esempio, se abbiamo una parete di un colore troppo simile alla carta, rischiamo di valorizzarla poco e quindi dovremmo scegliere un altro posto dove metterla.

Un’altra idea molto interessante e innovativa è quella di usare la carta del pane per incartare i regali. Basterà compiere la stessa procedura di prima ma dovremo fermarci alla creazione dei rettangoli. A questo punto li giustapporremo sul regalo e chiuderemo con lo scotch.

Non getteremo più la carta del pane perché possiamo decorare casa e renderla molto particolare

Se invece abbiamo un orto o un balcone pieno di erbe aromatiche come la salvia o il timo possiamo usare la carta del pane per farle essiccare. Infatti, se prendiamo il rosmarino e l’origano e li mettiamo su una carta da pane al sole potremo vederli essiccare più velocemente. La carta assorbirà infatti l’umidità e il sole farà il resto. Ricordiamoci però poi di toglierle quando vediamo che siamo soddisfatti del risultato, perché sennò rischiamo di bruciare tutto.

