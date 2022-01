Il sacchetto del pane sa sicuramente di casa e di famiglia. Infatti, i pranzi o le cene in cui c’è in tavola del pane comprato lo stesso giorno sono quei pasti in cui si sente che c’è qualcuno che ama.

Comprare il pane è un atto d’amore, sia per la simbologia che sta dietro al pane sia perché è un alimento davvero semplice e buono. Tuttavia, sia in panetteria sia al supermercato ci consegnano il pane in sacchetti di carta che troppo spesso abbiamo l’abitudine di gettare via velocemente.

Ci sbagliamo di grosso, perché quei sacchetti di carta si possono rivelare davvero utili per moltissime cose. Infatti, non getteremo più in pattumiera la carta del pane, perché ci sono tantissimi modi per riusarla.

Verdure, fritti e altre idee

Ebbene, in primo luogo possiamo conservare quei sacchetti di carta per tornare al supermercato e inserirci dentro la verdura. Risparmiamo così qualche centesimo e facciamo anche un favore all’ambiente.

Tuttavia, possiamo anche tenere la carta del pane a casa in un cassetto specifico della cucina per usarla in alcuni passaggi relativi alle ricette coi fritti. Infatti, quando togliamo dall’olio bollente ciò che abbiamo appena fritto possiamo disporlo su un piatto in cui abbiamo disteso un sacchetto di carta aperto. In questo modo, la carta del pane assorbirà l’olio in eccesso.

Altrimenti, se vogliamo fare una cena come al ristorante possiamo aprire il sacchetto del pane e disporlo in centro alla tavola, con il pane dentro. Nei migliori bistrot di Parigi i camerieri usano questa tecnica per dare un tocco di giovinezza al tavolo.

Altrimenti possiamo ricordarci che alcuni frutti maturano meglio se insieme ad altri. Kiwi, banane e avocado maturano benissimo se ci sono delle mele vicino e dunque possiamo mettere tutti questi frutti dentro ad un sacchetto del pane.

Non getteremo più in pattumiera la carta del pane perché ci sono tantissimi modi per riusarla

Un altro modo per riutilizzare i sacchetti del pane è quello della raccolta differenziata. Possiamo metterci all’interno i rifiuti organici di cibo come gli scarti di frutta e verdura, ma anche carne e pesce. In questo modo, potremo poi gettare tutto nell’apposito contenitore.

Se vogliamo, invece, conservare dei cibi, possiamo usare questi sacchetti come contenitori, oppure possiamo banalmente conservare il pane avanzato. In questo modo, creeremo del pane raffermo che è perfetto per poi grattugiarlo e creare ottime panature.

Approfondimento

Ecco perché moltissime persone non stanno più buttando via le bottiglie di plastica