Uno dei cibi autunnali che più autunnali non si può è certamente la zucca. Sempre più valorizzata dalla cucina contemporanea questa verdura può essere usata per infinite preparazioni sia dolci che salate. Possiamo usarla per preparare gnocchi, frittelle, ripieni di ravioli ma anche torte, marmellate e chi più ne ha più ne metta. Una cosa che in pochi sanno è che della zucca non si butta via niente e che i semi che essa contiene sono un ingrediente speciale, miniera di sostanze nutritive. Oggi spiegheremo perché chi getta i semi della zucca è un pazzo ora che conosciamo questo metodo furbo per usarli in cucina.

Ricchissimo per la nostra salute

Tutti noi sappiamo quanto i semi oleosi siano importanti per la nostra alimentazione. Tra tutti i semi, quelli di zucca sono sono ottimi per il loro elevato contenuto di vitamina E e di cucurbitina, un prezioso aminoacido. Oltre a ciò, i semi di zucca sono anche ricchi in magnesio, zinco e selenio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Possiamo gustarli come snack all’ora dell’aperitivo, ma anche come spuntino tra un pasto e l’altro. In realtà, nei nostri supermercati i semi di zucca non sempre sono semplici da trovare ma oggi spiegheremo come produrli in casa.

Quando cuciniamo la zucca, d’ora in poi dovremo conservare i semi e non buttarli. Dovremo metterli a bagno per mezz’ora in modo che i filamenti carnosi si separino. Ora possiamo procedere con le altre fasi.

Non getteremo più i semi della zucca ora che conosciamo questo metodo furbo per usarli in cucina

Dopo che abbiamo pulito i semi, possiamo asciugarli accuratamente con un panno asciutto per poi lasciarli al sole per sei ore in modo che si secchino. Se non possiamo lasciarli al sole, allora possiamo metterli in un luogo asciutto e secco.

Quando i nostri semi saranno asciutti, possiamo procedere alla tostatura in padella. Dovremo procurare una padella antiaderente e mettere i semi. Ora, a fiamma bassa, li lasciamo per un’oretta con il coperchio inserito. In alternativa, è possibile usare il forno classico oppure quello a microonde, ma ci vorrà più tempo.

Ora che i nostri semi sono tostati, possiamo metterli in un recipiente e spolverarli con del sale e delle spezie. I semi di zucca sono pronti per essere sgranocchiati all’ora dell’aperitivo o mentre guardiamo la nostra serie tv preferita.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo svelato una gustosa e insolita ricetta a base di zucca.