Le cassette della frutta sono tra gli oggetti più facili da riciclare. La loro forma, infatti, ci permette di dar vita a un’infinità di mobili, mensole e giochi per la casa. Basterà sapere come fare e, se non si è troppo creativi, leggere questo articolo per trarre ispirazione. Qualche idea era già stata data in questo articolo. Ma le possibilità di riciclo sono infinite! E oggi vogliamo offrirne altre. Ed è proprio per questo che non getteremo mai più le cassette della frutta ora che conosciamo il loro incredibile riutilizzo!

Le cassette della frutta possono tornare davvero utili per riordinare i nostri asciugamani

Se non sappiamo dove posizionare gli asciugamani in bagno, nessuna paura. In questo caso, le cassette della frutta diventeranno un grandissimo alleato. Basterà dipingerle, dopo averle pulite, e sistemarle l’una sopra l’altro in bagno. Qui potremo riporre tutti gli asciugamani che abbiamo in giro per casa. E potremo usare il ripiano più alto per i trucchi e i profumi!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non solo in bagno, le cassette potranno mettere ordine anche in camera contenendo le scarpe

Un’altra idea davvero ottima è quella che prevede l’utilizzo delle cassette come scarpiere. Anche questa volta dovremo prima dipingerle. E ora foderiamo il lato superiore di ogni cassetta con dell’imbottitura e della tela. Sarà sufficiente, poi, usare lo spazio sottostante per metterci le nostre scarpe così da avere la camera sempre ordinata!

Ma non è finita qui, perché ci sono delle belle sorprese anche per i più piccoli

Le cassette della frutta possono essere usate anche per far divertire i bambini. Per esempio, con esse, si può creare un trenino che farà divertire di certo i nostri figli. Basterà prenderne almeno 3, verniciandole con il colore preferito del nostro bimbo. Ora, dovremo legarle con una corda, applicando delle piccole ruote sulla parte inferiore. Inoltre, le cassette potranno tornare utili anche per contenere i giochi dei più piccoli. Sarà sufficiente lucidarle e dipingerle dei colori più vivaci e riporle sulla cassettiera del nostro bambino.

Perciò, non getteremo mai più le cassette della frutta ora che conosciamo il loro incredibile riutilizzo.