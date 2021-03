Il riciclo dovrebbe diventare un’azione quotidiana nella nostra vita. Questa azione, infatti, non solo permette di salvare e aiutare l’ambiente, ma può anche far risparmiare noi! Immaginiamo a quante cose potremmo riutilizzare, se solo sapessimo cosa fare! Per esempio, molti tendono a buttare via i gusci di pistacchio. Ma non c’è cosa più sbagliata. Se si ha un po’ di creatività e pazienza, infatti, la buccia di questo frutto può diventare un alleato importante per abbellire la nostra casa. Ed è per questo che non getteremo mai più i gusci di questo cibo ora che sappiamo a cosa possono servire! Vediamo cosa possiamo crearci.

Tulipani finti per il nostro salotto

Immaginiamo di realizzare almeno quattro tulipani. Avremo bisogno di due gusci grandi di pistacchio e due piccoli per ogni fiore che vorremo fare. Questi andranno a formare i petali. Ora, procuriamoci un bastoncino duro per lo stelo. Su di esso, applichiamo della colla e attacchiamo i due gusci grandi del pistacchio, facendoli combaciare. Ora, applichiamo del colore diverso su ogni coppia di gusci con un pennello. Facciamo lo stesso anche con i gusci piccoli e lasciamo asciugare il tutto. Quando potremo riprendere in mano i nostri fiori finti, incolliamo ai lati superiori dello stelo i due gusci piccoli. E, quando la colla si sarà seccata, i nostri tulipani saranno pronti!

Infine, possiamo creare dei disegni interessanti per abbellire la nostra stanza con i gusci

L’aspetto fantastico dei gusci di pistacchio è principalmente uno: su di essi, possiamo disegnare ciò che vogliamo. Perciò, armiamoci di fantasia e pennarelli. Prendiamo i gusci e, su ognuno di essi, disegniamo le figure che più ci piacciono. Quando ne avremo collezionati almeno una ventina, potremo attaccarli su un quadretto per abbellire la nostra camera e renderla più colorata!

Dunque, non getteremo mai più i gusci di questo cibo, ora che sappiamo a cosa possono servire! Il nostro appartamento non sarà mai stato così originale e ben arredato. E tutto a costo zero!

