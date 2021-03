Il pane è uno di quei cibi che non possono mai mancare sulle nostre tavole.

Noi italiani amiamo questo alimento che solitamente viene venduto in sacchetti di carta dal colore marroncino.

Quotidianamente, tendiamo ad accumulare per poi buttare via la carta che avvolge il pane.

È un peccato buttare via cose che ci possono ancora servire ed essere utilizzate in modo creativo. Tutelando, quindi, sia l’ambiente che il nostro portafoglio.

Non gettare mai via la carta del pane perché può essere riutilizzata in questo modo incredibile: è preferibile riutilizzarla in maniera intelligente.

Per chi non ama impacchettare la carta da regalo c’è una soluzione: utilizziamo il sacchetto del pane decorandolo con mille nastri, colori e fiocchi.

Diventerà un comodissimo ed originale sacchetto per i nostri regali.

Stessa cosa se abbiamo un vaso di fiori che non ha un’estetica di nostro gradimento.

Nessun problema, prendiamo la nostra carta e mettiamola intorno al vaso adornandolo a nostro piacimento. Avremo in casa una creazione unica.

In vista della bella stagione, sono adatti per essere utilizzati anche come lanterne per i nostri giardini. O volendo anche in casa.

Potremo creare una magnifica atmosfera rilassante con l’aiuto della luce di una candela accesa e protetta in barattoli di vetro.

Questi, a loro volta, verranno posizionati dentro un sacchetto di carta per il pane.

Inoltre può essere utilizzata per assorbire l’olio del fritto.

Basterà semplicemente mettere su di un piatto il sacchetto del pane, anziché la classica carta da cucina. Risparmieremo notevolmente.

Potremo utilizzarlo, inoltre, per vuotare il serbatoio dell’aspirapolvere. Così facendo eviteremo che il contenuto si disperda per casa.

Basterà inserire l’apertura del sacchetto di carta attorno al serbatoio. Facendo ben attenzione che sia chiuso e trattenendolo con la mano.

Scuotiamo con forza in modo che il contenuto del serbatoio si trasferisca dentro il sacchetto di carta.

Sfiliamolo e richiudiamolo con cura per evitare che la polvere esca fuori e via!

Insomma, gli utilizzi sono davvero molteplici.

Come dicevamo all’inizio: non gettare mai via la carta del pane perché può essere riutilizzata in questo modo incredibile.