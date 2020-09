Dobbiamo davvero gettare le bottiglie di plastica usate o possiamo riutilizzarle? Il riciclaggio sta diventando fondamentale oggigiorno. Proteggere il pianeta, infatti, è importante per noi e per il futuro dei nostri figli. E ognuno può dare il proprio contributo. Si può infatti dare libero sfogo alla creatività, trasformando degli oggetti che altrimenti diventerebbero spazzatura. Per esempio, quanti di noi buttano nella spazzatura le bottiglie di plastica? Scommetto che anche tu stai alzando la mano. Dopo un po’ di tempo, quando la plastica non è più buona, le consideriamo immondizia. Non ci sorge proprio spontaneo il dubbio che potrebbero essere usate per altri scopi. Eppure, ci sono un’infinità di idee che potremmo mettere in atto! Perciò, non gettare le bottiglie di plastica usate. Ecco come puoi riutilizzarle.

Due bottiglie di plastica usate possono diventare un fantastico portamonete

La prima idea che vogliamo proporti è questa. Prova a trasformare le tue vecchie bottiglie di plastica in un portamonete. Ti basteranno due bottiglie, una cerniera a zip lunga come la bottiglia, una spillatrice e un paio di forbici. Ritaglia i fondi delle due bottiglie a un’altezza di circa 5 centimetri. Accosta i bordi dei due fondi e uniscili tra loro. Per farlo, usa la cerniera. Pinza i bordi di quest’ultima con la spillatrice su entrambe le bottiglie, et voilà!

Il tuo portamonete sarà pronto. Dipingici sopra le immagini che più ti piacciono. Vedrai che risultato!

Crea un portagioie con la tua vecchia bottiglia di plastica

Perché non provare a realizzare un portagioie chic ma al tempo stesso ecologico? Ti basteranno tre bottiglie di plastica grandi e una più piccola. Assicurati inoltre di avere una piccola asta di ferro di 40 centimetri e qualche bullone. Per prima cosa, ritaglia tutti i fondi a un’altezza di 4 centimetri. Il primo fondo avrà la funzione di base per i ripiani più alti. Rivolgilo, quindi, verso il basso. Blocca poi gli altri fondi con dei bulloni all’asta di ferro.

Assicurati che la distanza tra un fondo e l’altro sia di almeno 10 centimetri! Il fondo più piccolo sarà la cima del tuo portagioie. E, ora, sbizzarrisciti! Colora il tuo nuovo portagioie come più ti piace!

Dai vita a un vaso di fiori creativo e originale con le bottiglie di plastica vecchie

Questo è sicuramente il riutilizzo delle tue vecchie bottiglie di plastica più semplice da realizzare. In questo caso, infatti, non dovrai impiegare alcuno sforzo. L’unica cosa che ti sarà richiesta sarà tanta fantasia.

Quindi, sarà sufficiente ritagliare il fondo di una bottiglia. L’altezza la potrai decidere tu! E adesso, potrai inserire i fiori all’interno. Decora questo piccolo vaso e dai sfogo alle tue idee! Insomma, più facile di così!

Quindi, non gettare le bottiglie di plastica usate. Ecco come puoi riutilizzarle. Idee geniali, vero?