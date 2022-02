Non gatti, cani o criceti ma questa razza elegante e disciplinata fa impazzire i bambini del Giappone

Alcuni direbbero che Paese che vai, usanza che trovi. Questo modo di dire forse è semplicistico. Dietro i legami di un popolo con gli animali ci sono vicende molto complesse. Alle volte c’entrano i culti religiosi, come nel caso della vacca in molte regioni dell’India. Altre volte c’entra anche il rapporto dei locali con il lavoro. Ad esempio, in Argentina i cavalli sono stati così importanti nelle vicende storiche del Paese da essere considerati intoccabili. Parlare di carne di cavallo da mangiare ci farebbe guadagnare qualche occhiataccia.

Altre volte ancora c’entrano esigenze molto più concrete. Ad esempio la carenza di spazio, come in questo caso. La scelta di un animale domestico, d’altronde, viene fatta anche sulla base di altri fattori. Non tutti gli animali scodinzolano o fanno le fusa. Molti però instaurano un rapporto particolare, comunicando con il loro comportamento compito un certo stile. Così, in Giappone, la tendenza dei bambini potrebbe farci impressione vista la popolarità.

Un animale da noi quasi introvabile

La parola giapponese per descriverli è kabutomushi. In italiano sono noti come scarabei rinoceronte. Ma vediamo quali comportamenti sono in grado di tenere e quale è il rapporto con gli esseri umani. Infatti, la moda riguarda non gatti, cani o criceti ma questo piccolo coleottero.

Nei mercati e nelle città Giapponesi il loro costo si aggira tra i 5.000 ed i 10.000 yen. Una cifra cioè che da noi corrisponde a circa 7,5 euro. I bambini fanno la fila per acquistarli e vanno nei parchi alla loro ricerca. Sono così apprezzati che il Pokémon Heracross fu creato in loro onore. La loro vita è relativamente breve, visto che la forma di scarabeo viene mantenuta per non più di 4 mesi. Ciò che piace è la loro adattabilità agli spazi estremamente ridotti di molti appartamenti giapponesi. Inoltre sono animali placidi ed eleganti. Ciò che interessa molti è la forma. Infatti, sono dotati di un lungo corno a forma di Y. Questo sarebbe utilizzato dai maschi per farsi notare in vista dell’accoppiamento. Ma ha anche un’altra conseguenza, che ha causato la nascita di un mercato nero di dimensioni internazionali.

Questa specie, infatti, è utilizzata per svolgere combattimenti, specialmente nelle isole Ryukyu. Ma anche a Tokyo esistono molti tornei di lotta degli scarabei. Questa forma di sfruttamento consiste nel contrapporre due scarabei che, lottando, devono far uscire il loro avversario fuori da un piccolo cerchio delimitato. Per assicurarsi la vittoria, molti contrabbandieri guarderebbero, così, agli esemplari provenienti da altri Paesi del Mondo. Molto ricercate sono le specie boliviane che nascono all’ombra delle foreste amazzoniche.

Per questo motivo, vista la palese illiceità del comportamento, sono in molti a trasportare abusivamente questi animali per rivenderli nel mercato giapponese. Esistono gruppi di contrabbandieri che appositamente si muovono tra i due continenti per importare le specie più forti. Molti poi sono i Giapponesi che ricercano razze eleganti per farne sfoggio in casa. Alcuni potrebbero paragonarli ai cappottini splendidi che ricoprono il pelo dei cagnolini di molti influencer. Molto ricercata sarebbe anche la specie degli Scarabei samurai. In questo caso, però, il prezzo per l’acquisto sale esponenzialmente.