Non fritti, senza farina né uova, facili da preparare e golosi questi colorati dolci di Carnevale ideali anche per chi è a dieta

Manca poco al giorno più festoso dell’anno: il Carnevale. Oltre alle maschere, ai festoni e ai coriandoli, grandi e bambini si ritroveranno a tavola a condividere gustosi dolci tipici. Castagnole, chiacchiere, frittelle di mela, zeppole sono preparazioni tradizionali che spesso serviamo in tavola durante questo periodo. Tuttavia, seppur saporite, queste preparazioni spesso sono fritte in grosse padelle impregnate d’olio. In alcuni casi, potrebbero rappresentare quindi un bel problema per la nostra linea, soprattutto se siamo a dieta. Per fortuna, in cucina, possiamo realizzare ottime preparazioni anche in forno, senza rinunciare al gusto e all’effetto sorpresa. Stiamo parlando delle ciambelline amate in America e conosciute dai bambini grazie a Homer Simpson: i doughnuts. Nella ricetta originale, la ciambella è fritta, tuttavia, variando gli ingredienti, possiamo realizzare delle croccanti ciambelline in forno servendo in tavola un dolce leggero e appetitoso.

Queste piccole ciambelline le vediamo spesso nei vecchi film americani, in scene in cui i poliziotti fanno colazione in strada con un buon caffè. Ma, nell’immaginario collettivo, le ciambelle ci ricordano il protagonista de I Simpson, generalmente una bomba calorica composta da pasta fritta e una gustosa glassa colorata. Ovviamente, in cucina, prendendo ispirazione dalle ricette più famose, possiamo modificarle con pochi semplici passi, realizzando nuove preparazioni e senza rinunciare al gusto. Infatti in questa ricetta andremo a preparare i doughnuts colorati ma non fritti, senza farina né uova, gustosi e leggeri. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione per 6 doughnuts:

200 g di cioccolato bianco;

100 g di cioccolato al latte;

50 g di burro;

40 ml di latte;

2 cucchiai di sciroppo d’acero;

100 g di riso soffiato;

50 g di zuccherini colorati;

50 g di pistacchio in polvere.

Imburriamo una teglia per doughnuts con 20 g di burro. Tagliamo 100 g di cioccolato bianco e il cioccolato al latte a pezzetti e mettiamoli separatamente in 2 ciotole.

Aggiungiamo in ogni ciotola 15 g di burro, 20 ml di latte e un cucchiaio di sciroppo d’acero. Facciamo sciogliere a bagnomaria per circa 10 minuti e mescoliamo gli ingredienti fino a quando questi non saranno ben amalgamati e cremosi. Versiamo 50 g di riso soffiato in ogni ciotola e mescoliamo con l’aiuto di una spatola.

Versiamo il composto al cioccolato al latte in 3 spazi della teglia, e quello al cioccolato bianco nei restanti 3, compattando per bene con un cucchiaio.

Lasciamo raffreddare per 4 ore a temperatura ambiente i composti.

Trascorso il tempo, sciogliamo a bagnomaria il cioccolato bianco rimasto.

Estraiamo i doughnuts dallo stampo e versiamo sopra il cioccolato bianco fuso, infine li decoriamo con un mix di zuccherini colorati e granella di pistacchio.

