Pochi sanno che anche se li chiamiamo fiori di zucca, spesso consumiamo fiori di zucchina. Infatti, fiori che siamo soliti trovare al supermercato, con lunghi petali giallo acceso, sono le infiorescenze della zucchina. In realtà il fiore di zucca è molto simile a quello della zucchina e differisce semplicemente per le dimensioni più ridotte e per l’aroma più intenso. Nonostante le piccole differenze entrambi sono deliziosi e il modo più celebre di cucinarli è in frittura.

Di seguito proporremo una ricetta ispirata a questa preparazione. Non fritti nell’olio perché realizzeremo un delizioso piatto di pasta.

Ingredienti e preparazione

I fiori di zucca fritti generalmente vengono farciti con formaggio e alici per poi essere impastellati e cotti nell’olio. Oggi utilizzeremo questi ingredienti per un semplice ma delizioso primo piatto.

Gli ingredienti pertanto saranno:

pasta;

fiori di zucca;

aglio;

salvia;

scorza di limone;

alici;

burrata;

burro;

pangrattato.

La preparazione è molto semplice e parte dalla pulizia dei fiori di zucca. Da questi dovranno essere rimossi il pistillo interno e le piccole foglioline appuntite sul fondo. Infatti mentre il pistillo è amaro le foglioline potrebbero essere sgradevoli da trovare in bocca.

Una volta puliti i fiori di zucca, affettiamo a listarelle e mettiamo da parte.

A questo punto possiamo già mettere la pasta a cuocere dato che la preparazione richiede appena 10 minuti.

Non fritti nell’olio, ecco come cucinare i fiori di zucca per una pasta pronta in 5 minuti

Facciamo sciogliere a fuoco basso una noce di burro in padella nel quale adageremo 2 alici, una foglia di salvia e della scorza di limone. Manteniamo sempre la fiamma bassa facendo in modo che le alici si sfaldino lentamente formando una deliziosa crema che avvolgerà la pasta. Al bisogno potremo utilizzare un po’ d’acqua di cottura per rendere più morbido il fondo.

Nel frattempo metteremo del pangrattato a dorare in padella con poco olio. Il pangrattato servirà a conferire la croccantezza del fiore di zucca fritto.

Quando la pasta sarà a tre quarti della cottura, scoliamola nella padella e saltiamola insieme al fondo di burro e alici. Grazie a questo passaggio il condimento si legherà molto meglio alla pasta e gli amidi la renderanno molto più cremosa. Solo all’ultimo aggiungeremo i fiori di zucca che rimarranno croccanti.

Quando la pasta sarà cotta disponiamola su un piatto e guarniamo con stracciatella di buratta e pane croccante.

Lettura consigliata

Pasta aglio olio e peperoncino stellata con questi segreti da chef che pochi applicano