Non fidiamoci di San Valentino e dei suoi regali, perché i sondaggi dicono che è un falso traditore

Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. Eppure, talvolta, la persona con cui si sta stabilmente, non è quella che fa battere il cuore. Di ciò, dovrebbero essere perfettamente consapevoli gli italiani, che da un sondaggio condotto, risultano il popolo più fedifrago d’Europa. Anche le donne italiane dovrebbero saperlo, considerato che una su 3 ha iniziato una relazione con una persona precedentemente impegnata. In Italia, infatti, si stima che il tasso di infedeltà raggiunga il 55%. Quindi, tra cambi e scambi, abbiamo che ben 4 coppie su 10, nascono in seguito ad un tradimento. Alla luce di questi dati, derivanti dall’Osservatorio Europeo dell’Infedeltà Femminile, la tradizionale visione di San Valentino, finisce per entrare in crisi. Essa è costretta a lasciare il passo alla realtà, non fatta dell’amore romantico e idilliaco, nè di promesse che vengono mantenute. È fatta, invece, di rapporti elastici e mutevoli dove il concetto di amore è relativo ed lo è anche quello di fedeltà.

Perchè tramonta l’idea tradizionale della festa

Ebbene, le statistiche su indicate nascono da un’attenta analisi di ciò che avviene sui siti di incontri occasionali. Essi, raccontano l’effettiva storia delle coppie, dietro le quinte. Quindi, molte di quelle che oggi festeggiano San Valentino, sono nate da tradimenti verificatisi durante il primo e il secondo lockdown. Altre, invece, si sono mantenute ma in un regime a tre. Tuttavia, è anche vero che la maggior parte dei tradimenti, avvenuti durante il coronavirus, ha rappresentato prevalentemente una valvola di sfogo.

È stato, cioè, un periodo stressante e claustrofobico, quindi le persone si sono date da fare. Pertanto, non fidiamoci di San Valentino, perché potremmo essere una delle vittime di questi tradimenti! Sicchè, il regalo destinato a noi, potrebbe essere lo stesso fatto all’amante, oppure simile. Si consideri che, sempre in base alle stime, i festeggiamenti di San Valentino durano per più di un giorno. Infatti, la festa si estende anche al 13 o al 15 febbraio, giorni in cui normalmente si esce con l’amante.

Non fidiamoci di San Valentino e dei suoi regali, perché i sondaggi dicono che è un falso traditore

Ma, quali sono, ci chiederemo, le ragioni di questi tradimenti, così frequenti? Ebbene, si è constatato che 8 fedifraghi su 10, tradisce per combattere la routine (59%). Il 32%, invece, tradisce per superare i conflitti di coppia. Il 9%, invece, per superare difficoltà sessuali, pur non avendo intenzione di lasciare il partner. Questo perchè, per taluni, la scappatella servirebbe, addirittura a rafforzare la relazione. Lo strumento oramai più usato per tradire è il web e, più specificamente, i siti di incontri. Proprio da questi ultimi, è emerso che San Valentino sarà traditore. Nella specie, su un campione di 2.000 iscritti di entrambi i sessi, i tradimenti verranno così distribuiti:

1) il 39% opterà per un incontro con l’amante il giorno che precede San Valentino, ossia il 13;

2) il 48%, invece, lo farà il giorno dopo, il 14 febbraio, ossia a San Faustino, insieme ai single;

3) c’è poi una minoranza, cioè il 13%, che conta addirittura di vedersi con l’amante lo stesso giorno di San Valentino. Insomma, è chiaro che per molti, il regalo ufficiale per la festa degli innamorati, sarà un bel paio di corna!

