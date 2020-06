C’è una grande occasione ed è il momento opportuno per non farsi sfuggire un titolo azionario sottovalutato del 100% diretto ai suoi massimi storici.

Prima però diamo una fugace occhiata a quello che sta accadendo.

I mercati azionari internazionali sono giunti a ridosso di importanti resistenze proprio nel giorno dove la BCE si riunisce per decidere sulla futura politica economica e in USA (domani) vengono pubblicati i dati sull’occupazione. La forza del trend che è nato dai minimi di marzo continua ad autoalimentarsi di giorno in giorno e al momento non ravvisiamo possibilità di forti ritracciamenti anzi si continua a scommettere fra alti e bassi su nuove direzionalità rialziste.

Sul recente ribasso molti titoli hanno lasciato sul terreno diversi punti percentuali e ancora oggi sono ben distanti dai massimi raggiunti ante crisi. Ci sono stati però dei casi in cui alcuni sono andati controcorrente salendo di diversi unti percentuali mentre altri hanno vissuto una fase laterale.

La società Italmobiliare Investment Holding (MIL:ITM) oggi quota a 25,65 in ribasso dello 0,97%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 20,78 ed il massimo a 26,60. Contro un Ftse Mib che dall’ 1 gennaio scende del 16%, il titolo invece sale del 14% ca.

Non farsi sfuggire un titolo azionario sottovalutato del 100% diretto ai suoi massimi storici

Italmobiliare è una holding di investimento con diverse partecipazioni in società italiane ed estere. In base al modello di valutazione degli assets riconducibile al discounted cash flow il titolo vale oltre i 50 euro per azione. Il consenso degli analisti invece è più moderato ed esprime un prezzo obiettivo a 30 euro.

I grafici di breve, medio e lungo termine sono impostati al rialzo ed orientati verso un’imminente esplosione di momentum .

Il nostro giudizio è quello di comprare subito il titolo con stop loss di lungo termine a 24,09. Riteniamo che nei prossimi 12 mesi, se frattanto lo stop non verrà toccato, l’obiettivo dei prezzi possa essere molto ambizioso. Strong Buy Long term.