Praticamente tutti in casa hanno un’asse da stiro. E, proprio per questo, sappiamo perfettamente che dopo qualche anno questo oggetto inizia a rovinarsi. Molti, quando vedono che ormai l’asse è troppo vecchia, decidono di buttarla via, sostituendola con una nuova. Questo in realtà è uno sbaglio. Infatti, facciamo bene a prendere una nuova asse da stiro se la nostra è ormai rovinata e non si regge bene in piedi, ma sbagliamo a cestinarla. E quindi, non faremo più il gigantesco errore di buttare un’asse da stiro vecchia o rovinata perché ora conosciamo questo riutilizzo pazzesco.

Creiamo un nuovissimo tavolo per la nostra camera

Con il nostro vecchio oggetto, potremo dar vita a una divertente e originale scrivania. Infatti, sarà sufficiente porre dei supporti alla base dell’asse, per renderla più stabile, e vedremo un nuovo tavolino prendere forma! Oppure, possiamo trasformarla in un fantastico portagioie. Prendiamo solamente la rete in questo caso, e appendiamola su qualche parete della nostra camera. Qui, potremo attaccare collane e bracciali di ogni tipo!

Una nuova lavagna per aiutare i nostri figli con i compiti a casa

Inoltre, l’asse da stiro potrà diventare anche una divertente lavagna per dare una mano ai bambini con i compiti per la scuola. Ci basterà dipingerla con il colore tipico delle lavagne e utilizzarla nella camera dei più piccoli quando ce ne sarà bisogno! Oppure, se dovessimo decidere di posizionarla in bagno, potremmo farla diventare un porta asciugamani o un comodino davvero particolare. Insomma, davvero non faremo più il gigantesco errore di buttare un’asse da stiro vecchia o rovinata perché ora conosciamo questo riutilizzo pazzesco! Basta lavorare di fantasia e mettersi di impegno per creare degli oggetti utili per la nostra casa e davvero originali e unici al mondo!

Approfondimento

Non commetteremo mai più il grandissimo errore di buttare le padelle rovinate perché ora sappiamo che esiste questa idea di riciclo utilissima