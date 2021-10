Spesso quando siamo in cucina tendiamo a non pensare ad alcuni dettagli che potrebbero rivelarsi fondamentali in diversi aspetti della vita. Per esempio, pensiamo un attimo a noi stessi davanti ai fornelli. E immaginiamo di star sbucciando un frutto o una verdura. Siamo certi che la prima immagine che ci verrà in mente dopo il taglio è costituita dalle bucce degli alimenti che finiscono nella spazzatura. E questa è davvero un’azione così comune che molti non ci fanno neanche caso. Eppure, se sapessimo di poter riutilizzare quelle bucce, mettendo in pratica delle idee davvero geniali, forse cambieremmo abitudine. Infatti, ci sono tantissimi modi in cui possiamo applicare il riciclo creativo e oggi vogliamo mostrarne uno in particolare.

Non faremo più finire i gusci di pistacchio nella spazzatura conoscendo queste idee utilissime per riutilizzarli

Di riciclo creativo in cucina ne avevamo già parlato in passato, fornendo qualche idea interessante per metterlo in pratica. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato come riutilizzare le foglie di sedano. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato nel dettaglio i modi per riciclare le bucce di uno dei frutti più comuni nelle nostre case, ossia la mela. Adesso continuiamo sulla stessa linea e concentriamoci sui gusci del pistacchio, un alimento amatissimo da molti di noi. Infatti, ci sono tante idee creative che possono rendere il guscio un oggetto utile in casa.

Ecco alcune idee di riciclo creativo

Potrebbe sembrare incredibile, ma i gusci di pistacchio si prestano a tantissime idee di riciclo creativo. Basterà solo conoscerle per metterle in pratica. Per prima cosa, un guscio di pistacchio può diventare un ottimo bollino per coprire le proprie caselle quando si gioca a tombola. E, con il Natale in arrivo, questa è sicuramente un’idea che potrà tornarci piuttosto utile. Ma non solo. Un guscio di pistacchio può diventare un adorabile e originale ciondolo. Infatti, sarà sufficiente dipingerlo con i colori che meglio si adattano al nostro stile. Poi, dovremo realizzare un piccolo foro sulla parte superiore del guscio e metterlo insieme ad una catenina che possediamo già.

E, rimanendo in tema gioielli, inserendo in un filo più gusci di pistacchio dipinti (con il foro di cui abbiamo parlato prima), potremo creare un bracciale davvero unico. Dunque, possiamo dirlo con fermezza. Non faremo più finire i gusci di pistacchio nella spazzatura conoscendo queste idee utilissime per riutilizzarli. Da oggi sappiamo perfettamente che possono tornarci utili in diverse occasioni; quindi, sarebbe davvero un peccato sprecare queste informazioni.

