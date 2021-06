La vacanza si avvicina e sicuramente qualche idea su dove andare ci sta venendo in mente. Al mare? In montagna? Questo dipende molto dai gusti. Si sa che chi ama il mare non rinuncia a questa possibilità. Ma anche la montagna possiede i suoi luoghi incantati dove passare l’estate. Dopo gli anni chiusi in casa le aspettative per un periodo di svago sono altissime. Ma quello che vogliamo è che questa volta il cane venga in vacanza con noi. La domanda che ci si pone è sempre la stessa. Possiamo portare il nostro cucciolo ovunque o siamo costretti a fare una vacanza triste? La risposta è sì, possiamo. Si potrà andare insieme a lui anche nei luoghi più belli. E finalmente da quest’anno non faremo mai più una vacanza al mare senza il nostro adorato cucciolo dopo aver scoperto questi semplici trucchi che pochi conoscono.

Dove andare

Ovviamente non tutti ospitano i cani ma sono diventate molte le strutture che includono il cucciolo nelle spiagge e negli alberghi. Le spiagge dog friendly devono avere molti servizi e spazi dedicati perché il cane possa giocare allegramente, come ad esempio, recinzioni apposite che non gli permettano di fuggire. Vediamo quali sono i luoghi più provvisti di questo tipo di spiaggia. Venezia, Friuli Venezia Giulia, Lignano e Liguria. Dopo una facile ricerca sarà facile trovare delle spiagge adatte ai nostri bisogni e queste saranno pronte ad aspettare la nostra prenotazione. Questo riguarda anche la montagna. Anche lì troveremo alberghi pronti ad accogliere i nostri cuccioli.

La felicità del nostro cucciolo

Una vacanza con il nostro peloso è un modo per rilassarci, per giocare e per trovare quell’atmosfera leggera che tanto serve per ricaricare le nostre giornate. Sembrerà di andare in vacanza con i bambini, giocando e cercando tanto affetto.

Non faremo mai più una vacanza al mare senza il nostro adorato cucciolo dopo aver scoperto questi semplici trucchi che pochi conoscono

Un po’ di protezione nei confronti del cucciolo va usata. Al mare lo si porterà nelle ore meno calde. Altrimenti lo potremo lasciare in albergo a riposare se fa troppo caldo. I cani soffrono molto il caldo ed è meglio proteggerli. Esistono creme di protezione dal sole adatte a loro per proteggere la pelle. In ultimo mai dimenticare la ciotola colma d’acqua dove può bere. Queste sono le giuste accortezze. Poi avremo la compagnia di un cucciolo felice che ci gira intorno festoso per questa estate speciale che gli abbiamo regalato con tanto amore.