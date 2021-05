Patate, cipolle e aglio sono tre fra gli ingredienti più utilizzati in assoluto per condire ed insaporire quelle pietanze che, altrimenti, avrebbero poco gusto. Questi jolly della cucina sono davvero indispensabili in qualunque dispensa, dove rimangono spesso conservati a lungo fino all’utilizzo. Vediamo allora assieme perché non faremo mai più questo semplicissimo errore che rovinerà sicuramente le patate e le cipolle conservate in dispensa.

Come conservare le patate e le cipolle

Per quanto riguarda la conservazione delle patate bisognerà fare attenzione a giusto un paio di semplici accorgimenti: innanzitutto dovremo separare le patate integre da quelle anche leggermente ammaccate o danneggiate; in seguito, bisognerà conservarle in una sacca a rete o in una busta di carta, tenuta aperta in modo che arieggi per bene; infine, dovremo scegliere un luogo al riparo da luce e umidità dove poterle conservare a lungo.

Anche per le cipolle poi seguiremo delle regole simili, avendo quindi due opzioni principali: la prima sarà quella di mettere tutto in un sacchetto di carta del pane, forarlo e riporle al buio in un contenitore aperto; oppure, potremo anche fare come facevano i nostri nonni, cioè intrecciarle per il loro lungo stelo e appenderle vicino alle finestre. Grazie a queste tecniche allora non avremo più problemi per mancanza di patate o cipolle andate a male in poco tempo.

Ad ognuno i propri spazi

Non tutti sanno, però, che un semplice gesto che facciamo tutti apparentemente innocuo è, in realtà, un errore imperdonabile che rovina questi alimenti. L’errore di cui parliamo è proprio quello di conservare sia le patate che le cipolle assieme. Infatti, questi due ingredienti che vanno così d’accordo in cucina, per quanto riguarda la conservazione sono in realtà nemici fra di loro.

Entrambi, rilasciano nel tempo gas e umidità che ne accelera il deterioramento e, quindi, se vicini tra loro non fanno altro che velocizzare questo processo. Proprio per questo motivo gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di tenerli ben separati. Ecco allora che grazie a questo articolo non faremo mai più questo semplicissimo errore che rovinerà sicuramente le patate e le cipolle conservate in dispensa.

