Non farebbe invecchiare e manterrebbe viva la mente questo frutto squisito da gustare in un meraviglioso dolce al cucchiaio

Dal colore invitante e dalla consistenza succosa, questo frutto che la natura ci regala in primavera è un vero alleato della salute. Gli si riconoscono immensi benefici fra cui la prevenzione del cancro e il rallentamento dei processi di invecchiamento. E non solo. Stiamo parlando della fragola, che fa capolino in questo periodo sulle nostre tavole. La fragola rafforzerebbe le difese naturali dell’organismo grazie alla vitamina C di cui è ricca. Sarebbe indicata per chi soffre di reumatismi e di pressione alta e sarebbe in grado di stimolare la produzione di ormoni e di rafforzare il sistema nervoso. Una vera alleata della salute.

Mousse con fragole

La fragola non farebbe invecchiare e manterrebbe viva la mente e questo ci rende molto felici perché è un frutto delizioso che mangiamo con immenso piacere. In cucina si presta ad infinite preparazioni, tutte ugualmente squisite e raffinate. Noi abbiamo scelto una mousse delicatissima in cui la ricotta e la panna esaltano il sapore del frutto e lo rendono divino.

Ingredienti per 4 persone:

250 g di fragole;

250 g di ricotta;

100 ml di panna montata;

4 cucchiai di zucchero;

1 bustina di zucchero vanigliato;

1 bicchierino di Kirsch;

qualche fogliolina di menta fresca.

Per realizzare la nostra mousse, per prima cosa puliamo e laviamo accuratamente le fragole. Tagliamole a pezzi e trasferiamole in una ciotola. Aggiungiamo lo zucchero vanigliato e il Kirsch, un liquore alle ciliegie. In alternativa possiamo usare un liquore fruttato. Mescoliamo bene, copriamo la ciotola con una pellicola e lasciamo riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Nel frattempo, in una terrina frulliamo la ricotta con lo zucchero fino a che sarà diventata cremosa. Infine, montiamo la panna con un frullatore e incorporiamola gradualmente alla ricotta fino ad avere un composto omogeneo.

A questo punto uniamo le fragole con il succo di macerazione e mescoliamo delicatamente. Otterremo un composto spumoso color rosa che possiamo versare in 4 coppe e decorare con le foglioline di menta fresca. Quindi conserviamo in frigorifero fino al momento di servire. Abbiamo realizzato in pochissimo tempo una mousse invitante e profumata da servire come dessert anche in presenza di ospiti. È una morbida coccola che delizia il palato e protegge la nostra salute. La crema di panna e ricotta si abbina perfettamente al sapore delle fragole lasciate in macerazione. È un dessert scenografico e raffinato che abbiamo preparato in soli 15 minuti e senza fatica.

