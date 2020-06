Non fare questi 3 errori.  Come investire e guadagnare questa settimana in Borsa

Le Borse hanno chiuso l’ultima settimana in calo. Un ribasso che per Piazza Affari è arrivato al 7%. Tre sedute in discesa che hanno permesso ai prezzi di tornare a livelli interessanti. La prossima settimana si potrebbe assistere a una nuova ripresa del rally. Ma attenzione a non fare questi 3 errori. Ecco come investire e guadagnare questa settimana in Borsa

L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), nella seduta di venerdì ha segnato un minimo a 18.550 punti, ad un soffio dal supporto a quota 18.400 punti. Il minimo è stato toccato in apertura di seduta, poi i prezzi hanno rimbalzato fino a 18.888 punti.

Tutti i segnali dicono che la fase di correzione potrebbe essere finita, ma in Borsa non esistono certezze. Il rimbalzo potrebbe essere quello che in gergo si definisce del gatto morto. Un rimbalzo a cui segue un nuovo affondo ribassista. Se entrate al rialzo conviene chiudere le posizioni in casi di discesa dei prezzi sotto 18.400 punti.

Wall Street è la stella polare

Non si possono prendere decisioni operative senza avere fatto una analisi della Borsa americana. Fin dall’inizio di questa crisi la Borsa USA è considerata un faro per il resto delle Borse internazionale. Il movimento dei prezzi dell’indice S&P500 influenza l’andamento del resto delle Borse internazionali specialmente quelle del Vecchio Continente. Decidere una strategia operativa senza una analisi dei mercati azionari USA è un errore da non commettere.

Un altro errore da non fare è decidere una strategia operativa in base ai dati macroeconomici italiani. La Borsa italiana non è influenzata dai dati legati alla nostra economia. Piazza Affari è influenzata dai mercati USA che a loro volta seguono, ma non sempre, i dati macroeconomici a stelle e strisce. In particolare la crescita del Pil, l’andamento dell’occupazione e i sussidi alla disoccupazione.