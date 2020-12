Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ognuno di noi ha intenzione di guadagnare di più. Generare profitto è lecito ma fino a quando non si supera la legalità. Spesso e volentieri, per fare soldi in più, si ricorre a stratagemmi. Perciò ci teniamo a dire di non fare mai queste cose per non essere accusato di riciclaggio. Scopriamo cosa è vietato fare per non incorrere nelle maglie della giustizia.

Fare la fatturazione superiore al valore, la fatturazione multipla di beni e servizi oppure la falsa descrizione sono forme per riciclare denaro sporco. Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) e Egmont, con un report, mette in evidenza come i criminali sfruttano le transazioni commerciali per spostare denaro. Perciò, le imprese, per non correre rischi devono tenersi alla larga da queste operazioni che vedremo in seguito.

Il commercio internazionale è complesso

Il commercio internazionale è complesso, perciò i furbi approfittano di questo mare immenso per fare i propri tornaconti sperando di non essere scoperti. I gruppi criminali sfruttano il commercio internazionale per spostare il valore attraverso le transazioni commerciali nel tentativo di legittimare la loro origine illegale o di finanziare le loro attività. Le attività illecite sono tante come la preparazione di fatture false, l’errata identificazione delle merci per eludere i controlli e altre violazioni doganali e fiscali.

Non fare mai queste cose per non essere accusato di riciclaggio

L’unico fine di queste persone senza scrupoli è di movimentare denaro tramite il passaggio di prodotti tra società collegate tra loro. Sfruttando transazioni commerciali i soldi passano da una parte all’altra cercando di farne perdere le tracce. Discorso diverso per contrabbando, frode e altri reati legati al commercio. In questo modo si cerca di generare ricchezza illecita dai proventi del crimine.

Fatture superiore o inferiore

La tecnica più usata nel commercio è la fatturazione superiore o inferiore di bene e servizi a seconda dei casi. Questa pratica è illegale, non va fatta per nessuna ragione al mondo. Tecnicamente chi emette e chi riceve la fattura sono d’accordo tra loro. Questa tecnica è la rappresentazione errata del prezzo del bene o del servizio. Di conseguenza si travisa la quantità di beni o servizi al fine di trasferire valore.

Descrizione falsa in fattura

L’ultima cosa da non fare mai è descrivere falsamente in fattura beni e servizi. Nello specifico si tratta di una falsa rappresentazione. Cioè un bene dal valore esiguo viene descritto come un articolo costoso in modo da giustificare il movimento di soldi. Inoltre in questo caso avvengono pure fatturazione multipla di merci e servizi, utilizzando una documentazione già esistente. Dopo aver letto questo articolo perciò non fare mai queste cose per non essere accusato di riciclaggio.