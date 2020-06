Non fare mai questa operazione in banca. La potresti pagare a caro prezzo. Trasferire denaro da una persona ad un’altra è una normale operazione. A figlio, al coniuge, a un parente, al padrone di casa, come pagamento per un bene o un servizio. Ma se questo trasferimento viene fatto in banca con una specifica operazione, potrebbe costare molto caro. Vediamo perché conviene non fare mai questa operazione in banca. La potresti pagare a caro prezzo

Uno dei metodi più abituali di pagamento ma che può essere veramente costoso

Immaginiamo che una persona debba pagare l’affitto al padrone di casa, oppure trasferire soldi al figlio che studia in un’altra città, o effettuare un altro qualsiasi pagamento abituale. Non si hanno molte scelte per dare dei soldi a qualcuno che non sia fisicamente vicino. Quella più semplice è il bonifico bancario.

Supponiamo che questa persona riceva come retribuzione ogni mese un assegno dal suo datore di lavoro. O anche soldi contanti, non è importante. Ogni 4 settimane, puntuale il lunedì mattina il datore di lavoro da l’assegno al suo dipendente. E questa persona nell’ora di pranzo va in banca a versare l’assegno e dallo sportello fa 2 bonifici bancari. Uno al figlio e uno al padrone di casa.

Una semplice operazione ma che può costare cara, anche oltre 100 euro l’anno. Vediamo perché.

Effettuare bonifici bancari da uno sportello di un istituto di credito è operazione semplice e magari anche comoda. Ma in certi casi costosissima. Mediamente un bonifico effettuato dallo sportello bancario può arrivare a costare fino a 4,5 euro. Calcolando due bonifici al mese per 12 mesi, si arriva alla bella cifra di quasi 110 euro all’anno. Se il dipendente guadagna 1200 euro al mese, 300 euro a settimana, i bonifici gli costano due giornate di lavoro. In pratica il dipendente due giorni l’anno lavora per pagare i costi di commissione dei bonifici.

La soluzione è semplice, fare i bonifici online, ovvero dal sito della banca. Oppure fare il bonifico attraverso lo sportello ATM. Forse non tutti lo sanno ma da un cosiddetto sportello bancomat, non si prelevano solo i soldi, si possono fare molte operazioni. Tra cui, versare contante o assegno, ed effettuare bonifici. A costi infinitamente più bassi che allo sportello. In certi casi anche zero.