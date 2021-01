In inverno, è più che comune trovare il vetro della propria automobile appannato. La condensa, infatti, è un fenomeno con cui tutti gli automobilisti si trovano a fare i conti in questo periodo dell’anno. Il problema nasce dal fatto che l’appannamento dei vetri può causare delle conseguenze piuttosto serie. Non distinguere bene gli ostacoli della strada, i cartelli e le curve a causa della poca trasparenza dei vetri, infatti, non rende sicura la guida. Ed è per questo che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo consigliare un metodo per evitare che ciò riaccada. Perciò, ecco come non far più appannare i vetri della macchina grazie a un oggetto piuttosto comune.

Tutti gli accorgimenti necessari per evitare che il vetro dell’auto si appanni

Intanto partiamo analizzando alcuni accorgimenti per evitare che il vetro si appanni in maniera eccessiva. Per prima cosa, è bene controllare sempre le condizioni del filtro antipolline e del sistema di aria condizionata. Inoltre, sarà meglio non mettere mai tappezzeria bagnata e qualsiasi oggetto umido nella macchina. Questi sono alcuni consigli di base, che devono essere seguiti per non ritrovarsi con il parabrezza completamente ricoperto da gocce che impediscono la visuale corretta della strada.

Il rimedio naturale per eliminare la condensa sui vetri della macchina

Uno dei rimedi più efficaci per evitare l’appannamento dei vetri di un’automobile è sicuramente quello di ricoprirli di fogli di giornale. Attenzione: ricoprirli, non strofinarli. È molto famoso infatti il cosiddetto “rimedio del marinaio”, che prevede di pulire i vetri frizionando i fogli di giornale. Questo è da evitare assolutamente, perché i finestrini rischierebbero di graffiarsi. Piuttosto, ciò che bisogna fare è ricoprire finestrini e parabrezza con i giornali per tutta la notte, in modo tale da evitare una formazione eccessiva della condensa. La mattina dopo sarà sufficiente rimuovere i fogli e passare un panno in microfibra che elimini le poche gocce che si sono formate. Dunque, ecco come non far più appannare i vetri della macchina grazie a un oggetto piuttosto comune.

