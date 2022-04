Ogni casa dispone di un bagno, d’altronde i servizi che offre sono indispensabili per tutti. La sua pulizia e manutenzione però richiedono tante attenzioni. Infatti, se così non fosse, se ne potrebbe compromettere l’igiene nonché il funzionamento.

Per quanto riguarda il primo, possiamo spazzare via la muffa dai sanitari servendoci di uno strepitoso composto casalingo. Allo stesso modo, un prodotto della dispensa può aiutarci a contrastare il calcare. Ci sorprenderà poi scoprire che anche per evitare di intasare lo scarico e quindi di danneggiarlo, possiamo disporre di una geniale soluzione domestica. Il che ci consente di ottenere il massimo risultato, ma a costo zero.

Che disagio lo scarico otturato

Tutti si saranno chiesti almeno una volta come non far andare capelli e peli nello scarico dei sanitari. Non prestarvi accortezze preventive, infatti, potrebbe provocarci fastidi e disagi dopo. Inevitabile, infatti, che caschino durante lo shampoo o mentre ci si depila, ma bisognerebbe evitare di farli scivolare dentro lo scarico.

Raccogliendosi, a lungo andare vanno a otturarlo e impediscono così all’acqua di scendere. Viene quindi a crearsi una pozzanghera di acqua stagnante mentre ci si lava, che tutto è fuorché igienica. Sarà indispensabile, quindi, cercare il modo per sturare il lavandino e la doccia. Ciò comporterà, oltre al fastidio, anche la spesa per prodotti, strumenti e nel caso peggiore per l’idraulico.

Non far andare capelli e peli nello scarico di doccia e lavandino in bagno è semplicissimo grazie a quest’oggetto che tutti buttano

Date tali premesse, molto meglio evitare prima l’intasamento che cercare di risolverlo dopo. Un modo per non far scendere attraverso lo scarico peli e capelli potrebbe essere acquistare un apposito filtro. Ne esistono di diversi modelli e materiali, ad esempio in plastica, silicone e metallo.

In realtà, però, più che cercare quello delle misure adatte al nostro scarico possiamo procedere in altro modo. Infatti, possiamo realizzare una sorta di filtro da un materiale di recupero che solitamente finisce nell’ immondizia. Dunque, una scelta di risparmio ma anche ecologica.

L’oggetto in questione sarebbe la retina di plastica che spesso contiene frutta e ortaggi che acquistiamo. È il packaging di parecchi prodotti, ad esempio quasi sempre delle patate. Dopo aver aperto il sacchetto composto di questa retina, basterà tagliarne dei pezzi rettangolari che superino di poco le misure del nostro scarico. Solleviamo dallo scarico il coperchio, laddove presente, e incastriamo il pezzo di retina al di sotto dello stesso.

Se non fossimo provvisti del suddetto coperchio nella doccia e nel lavandino, possiamo agire in altro modo. Prendiamo delle piccole fascette stringicavo di plastica e facciamole passare attraverso i fori della retina e dello scarico. Chiudiamole ed ecco che la retina sarà fissata. I piccoli forellini della retina faranno passare l’acqua ma intrappoleranno peli e capelli. Una volta che vi si raccoglieranno basterà buttare la retina e farne un’altra, oppure semplicemente ripulirla.

