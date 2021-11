Sono tantissime le persone che si dedicano alla coltura nell’orto. Fra le coltivazioni più popolari ci sono sicuramente i legumi. Questi rappresentano una vera ricchezza in cucina, specialmente perché esistono infiniti modi di preparali.

Di sicuro, chi non cucina così i fagioli rinuncia a uno stellare piatto povero della tradizione. Però, non fagioli ma altri legumi arricchiscono questa cremosissima pasta insieme a un ingrediente bonus, tutto da scoprire.

Ingredienti per una pasta e ceci davvero speciale (4 persone)

300 grammi di pasta;

un chilogrammo di frutti di mare;

400 grammi di ceci precotti;

una costa di sedano;

una carota;

uno spicchio di aglio;

prezzemolo q.b.;

pomodorini ciliegini q.b.;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Non fagioli ma altri legumi arricchiscono questa cremosissima pasta insieme a un ingrediente bonus

I legumi in questione sono proprio i ceci e l’aggiunta speciale sono i frutti di mare. Questa pasta e ceci con il pesce è un vero spettacolo di gusto e si prepara pure velocemente.

Per prima cosa, occorre lavare accuratamente i frutti di mare, cercando di eliminare quelli chiusi o non integri. Se le vongole non sono già spurgate, consigliamo di tenerle a bagno in acqua e sale grosso per almeno mezz’oretta.

Preparare il soffritto versando in una pentola dell’olio d’oliva, il prezzemolo tritato, l’aglio e i frutti di mare. Chiudere con il coperchio e attendere l’apertura completa dei gusci. Quindi, eliminare i gusci e lasciare solo il pesce, avendo cura di tenerne giusto qualcuno intero per la decorazione del piatto.

Filtrate l’acqua di cottura con un colino a maglie strette.

Come ottenere una vera esplosione di gusto

Dividere i ceci in due parti, frullandone una metà e mettendola da parte. Unire i ceci interi a un soffritto di olio d’oliva, sedano e carota tritati e ai pomodorini. Salare e pepare a piacere, tenendo conto che l’acqua di cottura dei pesci sarà abbastanza sapida.

Proseguire la cottura a fuoco dolce, unendo la purea di ceci dopo 3 minuti e, poi, i frutti di mare e il loro liquido di cottura. Lessare la pasta e tuffarla in questo condimento cremoso, decorando con i frutti di mare interi messi da parte.

Un ultimo consiglio? Attenzione a non buttare questo scarto, perché ne basta un cucchiaino per insaporire divinamente carne e pasta. Aggiunto a questa ricetta regalerà un colore intenso e un sapore davvero esplosivo.

