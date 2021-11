Siamo tutti abituati all’idea secondo la quale i cani non patiscono il freddo. Abbiamo in testa così tanti luoghi comuni, da pensare di sapere tutto su questo argomento. Parliamo della natura, del pelo, delle abitudini dei cani. A questo punto, però, anche noi esseri umani avremmo tutto ciò che ci serve dalla natura, eppure perché sentiamo il freddo?

Ecco, invece di avere delle certezze, dovremmo cominciare a nutrire qualche dubbio. Cerchiamo, dunque, di capire se i cani sentono davvero il freddo e in che modo. Soprattutto, non facciamoli soffrire, ecco le razze di cani che non sopportano il freddo.

Alcuni fattori da considerare

Come indicato dal titolo, ci sono razze di cane che soffrono molto più il freddo rispetto ad altre. Tuttavia, ancor prima di pensare alle razze, cerchiamo di capire qualche concetto fondamentale.

La sensazione di freddo nei cani dipende da alcuni fattori, quali l’età dell’animale, le sue dimensioni e sicuramente lo spessore del suo pelo. Naturalmente, con un pelo corto si sente molto di più il freddo rispetto che ad un manto avvolgente. In particolare, però, dovremmo anche considerare il cosiddetto sottopelo che può essere molto sottile o molto spesso.

I segnali del cane

Dato che il cane non può comunicarci direttamente la sua sensazione di freddo, dobbiamo andare a cogliere alcuni segnali che ci può inviare, anche indirettamente.

Di solito un cane che ha freddo ha la pelle secca, respira più lentamente del solito e trema. Quando si deve uscire di casa, poi, il cane oppone una resistenza inattesa e mentre passeggia ha il naso che gocciola. In definitiva, ricerca ossessivamente delle sorgenti di calore ovunque vada.

Se notiamo tutti questi comportamenti, dobbiamo disporre la sua cuccia in un luogo molto caldo della casa e magari mettergli una coperta in più. Se lo abbiamo abituato a dormire nel cortile o in giardino, dovremmo quantomeno predisporgli una cuccia adatta a resistere a basse temperature e comunque mettergli una coperta.

Per evoluzione, i cani si muovono in branco e di notte l’uno riscaldava l’altro. Se è da solo non può riscaldarsi con nessuno ed è da qui che nascono i problemi. Ecco uno dei più grandi errori che possiamo commettere con i nostri cani.

Non facciamoli soffrire, ecco le razze di cani che non sopportano il freddo

Capiamo ora quali sono le razze di cane più sensibili alle basse temperature. Il Lettore attento vedrà che si tratta di cani piccoli che presentano pochissimo sottopelo. Parliamo del chihuahua, dello yorkshire, del jack russel, del dalmata e del bassotto.

