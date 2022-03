Ce lo ripetevano sempre le nostre insegnanti a scuola e negli anni ci siamo accorti che avevano ragione: oggi l’inglese è indispensabile. Questo non vale soltanto se lavoriamo in un ambiente internazionale in cui abbiamo contatti con colleghi all’estero, ma anche nella nostra vita privata. La maggior parte delle pagine web, dei film, delle canzoni e di altre produzioni culturali sono in inglese, e non conoscere bene questa lingua può essere un grande svantaggio.

Anche per questo, molti italiani hanno fatto il buon proposito di dedicarsi a migliorare il proprio inglese. Ma seguire lezioni tradizionali può essere noioso e poco stimolante. Molto più divertente è dedicarsi ad un bel libro, meglio ancora se un grande classico della letteratura. Ma non cominciamo subito con Shakespeare, ci sono molti altri classici che meritano la nostra attenzione.

Classici contemporanei scritti in linguaggio semplice

Sono molti i libri in inglese di grandissimo successo che sono facilmente accessibili anche a chi non è madrelingua e possono aiutarci davvero a migliorare e ampliare il nostro lessico e la dimestichezza con la grammatica. Vediamone tre che tutti dovremmo avere in libreria.

Non facciamoci spaventare dai grandi classici, ecco 3 libri famosissimi ma anche semplici da leggere per migliorare l’inglese

Il primo grande classico che tutti dovrebbero leggere è Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon, da cui è stato tratto anche un famosissimo spettacolo teatrale. È la storia di un ragazzino con la sindrome di Asperger che comincia ad indagare su un mistero: il cane del vicino è stato trovato morto. Scoprirà molti segreti sulla sua famiglia e sulla sua storia, durante le sue indagini. Il linguaggio è semplice e adatto a ragazzi e adulti.

Il signore delle mosche di William Golding

Molto, molto più inquietante è il contenuto del secondo libro che suggeriamo: Il signore delle mosche. Scritto da William Golding nel 1952, racconta la storia di un gruppo di ragazzi naufragati su un’isola deserta. La loro società si sgretola velocemente e diventa teatro di violenza, barbarie e bestialità. Un’importantissima opera che, oltre a insegnarci l’inglese, ci farà riflettere sull’animo umano.

Harry Potter di J.K. Rawling

Non facciamoci spaventare dai grandi classici, perché leggere Harry Potter in lingua originale è una gioia e un piacere per la mente. Tutti conosciamo la storia del maghetto e questo semplifica molto il processo di comprensione. Vedremo Harry Potter in tutt’altra luce se decideremo di leggerlo in lingua originale.

Se invece preferiamo imparare guardando film e serie TV, proviamo questa geniale estensione gratuita che ci permette di guardare Netflix con sottotitoli e traduzioni immediate.