Netflix è una piattaforma di streaming che, insieme ad altre, ha avuto il merito di semplificare la vita a tutti gli amanti delle serie televisive.

Sono lontani i tempi in cui bisognava attendere settimane per una nuova puntata e ancora più remoti quelli in cui spopolava eMule.

Oggi, per godersi la propria serie TV preferita o un bel film sarà sufficiente aprirsi un account su Netflix ma anche su Amazon Prime, Sky o tanti altri.

Su Netflix vengono caricati nuovi contenuti quasi quotidianamente, per questo è praticamente impossibile rimanere senza opzioni.

Tra i film più belli che possiamo trovare l’ultima fatica del regista italiano Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio” ma anche “La Grande Bellezza”.

Oltre a questi due non facciamoci sfuggire su Netflix questo film thriller pieno di colpi di scena, “The Good Liar – Inganno perfetto”.

Si tratta di un film del 2019 che vede tra i protagonisti attori del calibro di Helen Mirren e Ian McKellen.

Non facciamoci sfuggire su Netflix questo film thriller pieno di colpi di scena con attori famosissimi che ci incanteranno

Roy è un truffatore seriale che, insieme all’amico Vincent, organizza inganni ai danni di donne sole e di possibili investitori.

Quando su una chat di incontri Roy incontra la ricca borghese Betty pensa di aver messo a segno il colpo della vita.

I due si avvicinano pur con l’opposizione del nipote di lei che fiuta la truffa. Le bugie non mancheranno da una parte ma anche dall’altra.

Tra un colpo di scena e l’altro si arriverà ad un finale sorprendente che non farà altro che lasciare lo spettatore senza fiato.

Tra rimorsi, colpe svelate e intrecci imprevedibili che faranno riemergere un passato mai dimenticato questo thriller terrà incollati alla poltrona dall’inizio alla fine.

Sicuramente una parte importante la rivestono i due giganti scelti come protagonisti. Ian McKellen che in molti ricorderanno come il Gandalf de “Il Signore degli Anelli” e Helen Mirren, Elisabetta in “The Queen”.

Attori che sanno portare in scena magistralmente una storia che potrebbe rivelarsi più comune del solito.

Non sono rari, infatti, i casi di queste truffe sentimentali a danno di uomini e donne più o meno giovani.

Per questo motivo e per tanti altri bisognerebbe guardare questo film che ci incanterà e ci farà riflettere su questo comunissimo problema.