Nel mondo di oggi ogni regola tradizionale riguardo al lavoro è saltata. Non facciamoci sfuggire i nuovi lavori ben pagati e senza titolo di studio, che oltretutto possono essere svolti in smartworking. In un momento in cui il contagio ancora fa paura, anche la possibilità di lavorare a distanza non è da trascurare.

Inoltre gli esperti di ProiezionidiBorsa che li hanno valutati segnalano che gli stipendi sono in tutto paragonabili a quelli di impieghi tradizionali che richiedono un titolo di studio anche lungo da ottenere.

Cercare on line su siti professionali

I nuovi lavori più richiesti e diffusi sono elencati nelle statistiche del Bureau of Labor Statistics. Il mercato di riferimento è quello statunitense, ma gli interessati potranno trovare utili idee applicabili anche in altri Paesi.

Il settore del commercio

Tra le novità del settore commercio c’è il gestore di stoccaggi, trasporti e distribuzione. L’importanza di questa figura è emersa proprio con il Covid. Infatti il blocco dei trasporti ha reso evidente l’importanza di una opportuna gestione del magazzino e della catena ultima di distribuzione. In futuro, scoperto quanto si può risparmiare sui costi del magazzino, le aziende investiranno sempre più nelle figure professionali che curano l’approvvigionamento veloce delle merci. Negli USA queste figure professionali guadagnano oggi fino a 7 mila dollari al mese.

I venditori all’ingrosso

Più che i venditori all’ingrosso guadagna bene il loro responsabile. Il controllore dei venditori, infatti, in USA guadagna fino a 5 mila dollari al mese.

Poco meno per il tutor degli impiegati in grossi uffici. Qui la paga è circa 4.100 dollari al mese.

Gli agenti immobiliari

Negli USA gli agenti immobiliari arrivano a guadagnare anche l’equivalente di 5 mila euro al mese. È un’ottima possibilità per coloro che non vogliono buttarsi in lavori nuovi e poco conosciuti. L’agente immobiliare è un mestiere più che noto e con la inevitabile, futura ripresa del mercato immobiliare promette anche interessanti guadagni.