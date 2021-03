Di solito andiamo avanti con la nostra vita come se niente fosse. Ci comportiamo normalmente, e raramente facciamo caso a cosa gli altri pensano di noi. Eppure ci sono delle situazioni a cui forse bisogna stare attenti. Inconsapevolmente infatti potremmo apparire diversi da quello che siamo, impedendo alle persone attorno a noi di capirci davvero.

Per cui iniziamo a stare attenti a come ci comportiamo. Non facciamo mai caso a questi comportamenti ma ci fanno sembrare stupidi agli occhi degli altri.

Le azioni che compiamo

La prima cosa che dovremo evitare è pensare di saper sempre tutto. Quando c’è un problema in cui bisogna usare la testa, se ci buttiamo sempre a capofitto sicuri di saper risolvere tutto, non risultiamo affatto intelligenti. Soprattutto se sbagliamo, facciamo la figura dei tonti. Al contrario, comprendere i propri limiti e dire “non lo so” è visto positivamente. Quindi stiamo attenti, essere sicuri di sé non è sempre una cosa buona.

Un altro problema comune è l’avere la testa tra le nuvole. È un comportamento assolutamente normale, che facciamo spesso senza pensare alle conseguenze. Ma se lo facciamo spesso, le persone attorno a noi iniziano spesso a giudicarci come poco intelligente. Quindi, cerchiamo di fare più attenzione all’ambiente circostante se possibile.

Attenzione a cosa si discute

Infine, un’altra cosa importante a cui dobbiamo pensare è comportarci sempre nella maniera adatta. Infatti se ad esempio siamo grandi appassionati di calcio, stiamo attenti se vogliamo parlare della partita della sera prima a lavoro. Infatti magari i nostri colleghi sono indaffarati, o semplicemente non interessati a discutere di cose futili. Bisogna trovare il momento giusto per discorsi rilassanti. Infatti succede che a volte le persone si aspettano da noi concentrazione, o comunque di non essere disturbate. Se quindi andiamo da loro cercando di parlare di cose inutili, queste ci vedranno come degli sciocchi, che non capiscono quando è il momento di essere seri.

