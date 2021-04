Nella speranza di vedere la nostra regione passare in un grado di colorazione più chiaro, ci prepariamo alla prova costume e a quella della bilancia. Se, già l’inverno di suo è il periodo in cui ci muoviamo meno, con l’isolamento è diventato un vero e proprio letargo. Sono moltissimi gli italiani pronti a darsi al libero sfogo, ma non facciamo il grave errore di fare troppo sport per riprendere velocemente la forma fisica perché il rischio è micidiale. Lo ripetono anche tutti i personal trainer e gli allenatori coscienziosi: attività fisica sì, ma con giudizio. E, data l’esperienza trentennale di chi scrive, consigliamo di seguire questi suggerimenti.

Sforzare eccessivamente il fisico fa l’effetto contrario

Quando pensiamo, soprattutto dopo gli “anta” di rimetterci in forma velocemente, non prendiamo come esempio i bambini che farebbero sport per 20 ore al giorno. Ognuno di noi è diverso per costituzione e metabolismo, e, ogni età ha le sue caratteristiche. Sforzare eccessivamente il fisico, allenandosi tutti i giorni, o, in sessioni troppo impegnative, può infatti portare a:

microfratture;

lesioni più o meno gravi della muscolatura;

dolori e traumi.

Ma, non solo, perché i due computer naturali del nostro organismo: cervello e stomaco, faticano a metabolizzare sia ciò che mangiamo, sia ciò che dobbiamo smaltire.

Attenzione ai tempi di allenamento

Non facciamo il grave errore di fare troppo sport per riprendere velocemente la forma fisica perché il rischio è micidiale, soprattutto quando ci alleniamo troppo a lungo. Ed è un errore che moltissimi stanno facendo proprio in questo periodo in cui sport e libertà vogliono dire la stessa cosa. Pochi sanno, se non sono sportivi quasi professionisti, che il nostro fisico deve adattarsi alla temperatura esterna nella quale si cala.

Vediamo in questi giorni centinaia di ciclisti e corridori, per intere ore sulle strade con qualsiasi condizione meteo. Attenzione, che lo sforzo cambia in base al clima e, il nostro cuore è messo a dura prova. Quando il nostro corpo lancia il segnale della fatica e del dolore, è il momento di fermarci e non rischiare assolutamente più nulla.

Approfondimento

Pochi sanno che questo gravissimo errore ci impedisce di dimagrire e smaltire i chili di troppo in tempi brevi