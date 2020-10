Un falso mito da sfatare: lavarsi i capelli tutti i giorni fa male e li fa cadere! Non è così, assolutamente. Molti di noi sono a contatto con lo smog, con le farine, con la polvere e desiderano detergere i capelli il prima possibile. Corretto! Ricordiamo che i capelli, soprattutto le chiome più folte, sono anche ricettacolo naturale di polvere e batteri. Dobbiamo quindi prendercene cura quotidianamente, anche col lavaggio. Non è vero che lavarsi i capelli tutti i giorni li fa cadere, ecco perché secondo la dermatologia e i nostri Esperti.

Shampoo frequenti non fanno male

Non è assolutamente la frequenza del lavaggio a determinare la debolezza del capello. In questo concordano tutti i dermatologi ormai. Attenzione invece alla scelta dei prodotti che utilizziamo. Quelli sì, possono determinare l’indebolimento e la caduta dei capelli. Cerchiamo di affidarci il più possibile a prodotti naturali e di qualità.

Estate e inverno

Un altro falso mito da sfatare: non esiste la stagione per lavare i capelli con più o meno frequenza. La radice del capello deve essere pulita e sanificata sempre, al di là della stagione! Ovviamente d’estate, sudando, il capello tende a puzzare. Logico quindi prendersene cura maggiormente. La dermatite, o infiammazione del derma, è lì dietro l’angolo ad aspettare un nostro passo falso. Soprattutto, ripetiamo, per chi lavora quotidianamente a contatto con agenti e materiali esterni che possano aggredire il capello!

Il capello parla

Non è vero che lavarsi i capelli tutti i giorni li fa cadere, ecco perché secondo la dermatologia e, ascoltando proprio la nostra chioma. Sembrerà strano a dirsi, ma il capello ci chiama e ci fa sentire quando ha bisogno dello shampoo. Un capello spento, opaco o secco chiama le attenzioni del caso. Mantenere i capelli morbidi e alimentarli coi prodotti giusti è sinonimo di cura di noi stessi anche davanti a terzi.

Ph neutro 5

Detto che dobbiamo investire sui nostri capelli, con prodotti all’altezza e in grado di proteggerli, gli shampoo ideali si attestano col Ph neutro 5. Ricordatevi di utilizzare anche un balsamo, soprattutto nel caso di una bella chioma fluente. Il balsamo infatti crea una barriera all’attacco dei batteri, dello smog e degli attaccanti esterni. L’acqua con cui laviamo i nostri capelli deve essere calda, ma non bollente e il risciacquo deve essere completo, per pulire al meglio la capigliatura!

