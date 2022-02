Ammettiamolo, per il dolce c’è sempre uno spazietto.

Magari siamo andati a cena, abbiamo mangiato fino a scoppiare e abbiamo deciso di mettere un punto alla nostra abbuffata. Tutto ad un tratto, però, il cameriere arriva con un carrello stracolmo di dolci e i nostri occhi si illuminano. Credevamo di essere abbastanza sazi, ma non possiamo dire di no al dessert.

Anche a colazione o il pomeriggio, quando entriamo nei bar per un caffè, ecco che ci imbattiamo nelle brioches appena sfornate e non sappiamo resistere.

Il gusto è fondamentale, ma quando si parla di cibo anche l’occhio vuole la sua parte.

E se invece di acquistarli al bar o già pronti al supermercato, volessimo preparare noi stessi dei manicaretti particolari? Non le solite torte, tiramisù e ricette che tutti conosciamo, ma qualcosa di originale e perfetto in ogni momento della giornata. Ottimo per la colazione al mattino oppure come dopo cena. E perché no, ideale anche per la merenda pomeridiana.

E che si fa se abbiamo poco tempo ed anche poche idee? Semplice, ci sono i nostri esperti di cucina a proporre una ricetta dolce, semplice, veloce e strepitosa. Vediamola subito.

Non è una crêpe e neppure un pancake questo dolce delizioso e originale che si prepara in 15 minuti

Tra un’idea e l’altra, Noi della Redazione abbiamo pensato ad una via di mezzo tra un pancake ed una crêpe. Probabilmente non l’avevamo mai assaggiato, ma rimarremo piacevolmente sorpresi.

Oggi prepareremo il finto toast cremoso al forno, una ricetta in stile americano e leggermente rivisitato rispetto alle classiche frittelle statunitensi.

Per 4 persone, per il dolce, avremo bisogno di:

8 fette di pane morbido a fette;

400 grammi di yogurt greco aromatizzato, preferibilmente alla vaniglia;

2 uova;

2 cucchiai di miele liquido (in alternativa, possiamo usare lo sciroppo d’acero);

1 cucchiaino da caffè di estratto di vaniglia;

5 fragole e frutti rossi misti a piacimento.

Procedimento

Per prima cosa, versiamo lo yogurt in una ciotola e uniamo le uova, il miele e l’estratto di vaniglia. Lavoriamo con una frusta, in modo da ottenere un composto del dolce che sia il più omogeneo possibile.

Laviamo le fragole e gli altri frutti rossi e dividiamoli in 2 o più parti.

Prendiamo una teglia, copriamola con della carta forno e adagiamo le fette di pane. Schiacciamole leggermente al centro, riempiamole con il composto allo yogurt aiutandoci con un cucchiaio e concludiamo decorando con i pezzetti di frutta.

Inforniamo a 150 gradi per 8-9 minuti ed ecco fatto, il nostro dolce è pronto da assaporare ogni volta che vogliamo.

Non è una crêpe e neppure un pancake, il finto toast cremoso è così semplice, genuino e veloce che potremmo provare la ricetta oggi stesso.