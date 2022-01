Secondo una recente indagine internazionale, tra i primi 4 dolci più cucinati e amati del Mondo, ben 2 sarebbero italiani. Parliamo del cannolo siciliano, in vetta alle classifiche dei dessert, e del tiramisù. In loro compagnia, il dolce tipico austriaco per eccellenza, la Sacher e l’americana cheesecake. Ennesima dimostrazione, il primo e secondo posto dei nostri dolci, e la supremazia italiana quando si parla di cucina. Oggi, vedremo però una ricetta, che sta letteralmente conquistando le cucine del pianeta. Non è una cheesecake e nemmeno una crostata questa torta che sta conquistando il Mondo con degli ingredienti semplicissimi ma ben amalgamati. Una consistenza davvero difficile da spiegare a parole, ma che solo il palato saprà capire e giudicare. Vediamo la ricetta e i suoi ingredienti.

Cosa ci serve per cucinare la torta più amata del momento

Ecco gli ingredienti della nostra torta:

50 grammi di farina;

20 gr di amido di mais;

110 gr di zucchero;

3 uova di media grandezza;

25 gr di burro;

50 gr di latte;

160 gr di formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia;

mezza bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale;

succo di mezzo limone;

Le dosi sono per una tortiera piccola di 20 cm, mentre la cottura è a bagnomaria.

Non è una cheesecake e nemmeno una crostata questa torta che sta conquistando il Mondo con degli ingredienti semplicissimi ma ben amalgamati

Vediamo la preparazione, con qualche accorgimento importante:

fondiamo il burro e lasciamolo intiepidire;

in una terrina, con una frusta rendiamo a crema, il formaggio, con la buccia del limone, il burro tiepido, i tuorli, la farina, il lievito, e l’amido di mais,

a parte montiamo l’albume, aggiungendo quindi lo zucchero e il succo di limone, procedendo finché il volume sarà raddoppiato;

aggiungiamolo rigorosamente dall’alto verso il basso alla crema di formaggio, molto lentamente, inserendo il nostro composto nella tortiera;

versiamo circa 3 bicchieri d’acqua precedentemente bollita nella nostra tortiera-recipiente e cuociamo in forno statico a 180 gradi per 60 minuti con la prova dello stecchino.

L’importante è rivestire la tortiera di carta da forno, in modo che avanzi sopra il bordo di un paio di centimetri, al massimo. In maniera tale da consentire alla torta di alzarsi e cuocere perfettamente.

Sarebbe bene anche isolare la tortiera rivestendola con 3 strati di carta alluminio fino al bordo e nella base. Avendo anche cura di inserirla in una tortiera o pirofila un po’ più grande per contenerla comodamente.

Approfondimento

Svelata la ricetta di questa crostata invernale così diversa da solito che sta spopolando per intensità e piacere