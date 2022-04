Non è un miraggio perchè c’è la possibilità di prendere doppia pensione INPS da lavoro per questi lavoratori e non si tratta di quella di reversibilità o quella di invalidità

L’ordinamento previdenziale italiano non prevede limiti al numero di pensioni che si possono percepire. E anche se è facilissimo avere una pensione diretta e una di reversibilità o una di invalidità, più difficile è avere due pensioni dirette. Ma è possibile a patto che ricorrano determinate condizioni. In base a quando diffuso dall’INPS, infatti, circa un pensionato su quattro percepisce più di una pensione. Alcuni, poi, arrivano a percepirne anche tre o quattro. Ma si tratta di casi abbastanza rari. Non è un miraggio perchè c’è la possibilità di avere la doppia pensione INPS da lavoro e in questo articolo spiegheremo a chi spetta.

Doppia pensione, nulla di più facile

È facile trovare un pensionato che percepisca la reversibilità del coniuge defunto e la pensione di invalidità ad esempio. Ma anche trovare chi oltre alla pensione ai superstiti si vede erogare anche una pensione calcolata sui contributi effettivamente versati. Ma senza avere diritto alla pensione di reversibilità o a quella di invalidità, è possibile avere una doppia pensione? Ovvero due pensioni calcolate sui contributi versati durante la carriera lavorativa?

La doppia pensione potrebbe spettare anche a chi avendo sempre versato in un fondo complementare si ritrova ad avere la pensione INPS e quella integrativa.

Non è un miraggio perchè c'è la possibilità di prendere doppia pensione INPS da lavoro per questi lavoratori

Vediamo, aldilà di questa prestazioni, quando è possibile avere una doppia pensione basando i calcoli solo sui contributi versati. Se nel corso della vita lavorativa i contributi sono stati versati in gestioni previdenziali diverse potrebbe spettare la doppia pensione. Ma attenzione, per richiederla ai diversi enti è necessario raggiungere i requisiti minimi in tutti. Facciamo un esempio pratico.

Ogni gestione previdenziale richiede un minimo di anni di contributi versati ed in alcuni casi (trattamento di vecchiaia) anche il compimento di una certa età. Se si possiedono, al compimento dei 67 anni, 20 anni di contributi nell’AGO e 20 anni nella Gestione separata INPS si può procedere in due modi:

richiedere un’unica pensione con il computo, la ricongiunzione o la totalizzazione;

richiedere una pensione all’AGO e una alla Gestione separata.

Nel primo caso la pensione sarà liquidata:

pro quota dai diversi nel caso del computo;

dalla gestione cui si richiede ricongiunzione (solitamente l’ultima in cui si è versato);

con calcolo interamente contributi in caso di totalizzazione.

Nel secondo caso, invece, si riceveranno due pensioni distinte una liquidata dall’AGO secondo i suoi metodi di calcolo. E l’altra liquidata dalla Gestione separata con calcolo interamente contributivo.

