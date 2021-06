Come scritto diverse volte su queste pagine, fino alla prima decade di agosto non attendiamo ribassi duraturi ma non è un bel segnale quello di oggi sui mercati azionari. C’è da dire che nelle ultime settimane si sono avvicendati diverse volte dei falsi segnali e quindi tutto è ancora in gioco e fino ai dati sull’occupazione americana di venerdì potrebbe ancora accadere di tutto.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:20 della giornata di contrattazione del 30 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.526

Eurostoxx Future

4.054

Ftse Mib Future

25.015

S&P 500 Index

4.293,79.

La nostra previsione annuale proietta ancora rialzi per qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 25 giugno.

La nostra previsione per la settimana in corso

Scenario atteso per la settimana del 28 giugno

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Ad oggi, questa previsione inizia a vacillare e potrebbe essere smentita.

Non è un bel segnale quello di oggi sui mercati azionari.

Inizia una correzione? Ecco i livelli operativi da monitorar:

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera dell’1 luglio superiore a 15.706.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera dell’1 luglio superiore a 4.102.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera dell’1 luglio superiore a 25.290.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’1 luglio inferiore a 4.271.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di giovedì?

Si continua ad andare in ordine sparso ma fra domani e dopodomani le sorti dovrebbero essere chiare almeno fino alla prima decade di agosto. Per questo motivo, anche per domani si consiglia di operare solo in ottica intraday e di rimanere a bordo campo in ottica multidays.

Come al solito si procederà per step.