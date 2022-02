L’estate sembra ancora lontana, ma è proprio questo il momento giusto per prenotare le vacanze. I prezzi sono ancora bassi e abbiamo molta scelta di hotel e appartamenti. Molte famiglie italiane rinunciano a fare le vacanze perché hanno un budget limitato, ma in realtà se ci muoviamo per tempo non è necessario fare questo sacrificio e possiamo andare in vacanza anche con pochi soldi. Oggi parleremo di tre mete in cui possiamo andare in vacanza in 4 (due adulti e due bambini) spendendo meno di mille euro.

L’Italia è cara d’estate, ma basta spostarsi un po’ per trovare prezzi ragionevoli

Ammettiamolo: negli ultimi anni fare le vacanze in Italia è diventato sempre più proibitivo. I prezzi degli alloggi al mare e degli ombrelloni, e anche dei soggiorni nelle grandi città d’arte, sembrano lievitare ininterrottamente. Ma allora qual è la soluzione? Semplicissimo: arraffiamo dei voli a poco prezzo e dirigiamoci senza indugio all’estero. Molti luoghi in Europa ci permettono di spendere molto meno che in Italia, e senza fare alcuna rinuncia.

Il trucco è approfittare dei biglietti aerei a poco prezzo. Vediamo quindi quali destinazioni fanno al caso nostro se vogliamo andare in vacanza con tutta la famiglia con meno di 1000 euro.

Non è troppo presto per prenotare le vacanze, ecco dove portare la famiglia per una settimana con meno di mille euro

Oggi proponiamo tre mete che molti italiani conoscono, ma che stranamente non vengono considerate molto quando si tratta di vacanze. Se non possiamo permetterci una settimana di vacanza in Italia, sono queste le mete che fanno al caso nostro.

Dimentichiamo Mykonos e Santorini, la Grecia ha centinaia di isole

Molti pensano che una vacanza in Grecia sia proibitiva, ma solo perché immaginano gli hotel di lusso di Mykonos e Santorini. Niente di più sbagliato: in estate è facile trovare collegamenti diretti a poco prezzo per molti paradisi incantevoli della Grecia. Alcuni esempi: Skiathos, Karpathos, Kos, Lefkada, Rodi, Samos e molte altre. Se prenotiamo ora, potremo goderci questi paradisi a poco prezzo.

Budapest è la città d’arte dalle mille sorprese

Se Parigi e Londra sono fuori budget, non rinunciamo a una vacanza in una splendida città d’arte. L’Ungheria è economica anche per chi viaggia in famiglia. I prezzi di hotel, ristoranti e attrazioni sono molto più bassi che in Italia.

Non sottovalutiamo la splendida Albania

Non è troppo presto per prenotare le vacanze in Albania. Prendiamo un aereo o un traghetto e godiamoci un mare cristallino senza spendere una fortuna nella splendida Albania. Sempre più italiani fanno questa scelta: possiamo goderci una vacanza in Albania per una frazione del prezzo che pagheremmo in Italia.

Se stiamo pensando di fare una piccola vacanza anche a Pasqua, scegliamo questa destinazione dal clima estivo che costa poco.