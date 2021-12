I soprabiti sono i veri alleati dell’inverno, perché tengono il corpo al caldo e, molto spesso, sanno assottigliare la figura e slanciarla. Per farlo, però, bisogna puntare sui modelli giusti.

I piumini, ad esempio, tendono a sagomare meno il corpo, perché hanno un volume studiato per mantenere il corpo ben caldo. Il cappotto, invece, cade lungo fianchi e gambe e rimane certamente più avvitato al busto.

I tessuti di lavorazione sono tantissimi e tutti molto morbidi, proprio come nel modello che segue. Tuttavia, non è tanto la calda lana a farci amare questo cappotto invernale, quanto questa sua interessante particolarità che in poche conoscono.

Quando è quello giusto assottiglia la figura e la ringiovanisce

Mai sottovalutare l’importanza del soprabito. Solo perché lo teniamo meno ore sul corpo di un maglione, questo non significa che esso non sia capace di alterare il look. Infatti, tutte stanno desiderano per l’inverno questi 4 cappotti incredibili. Probabilmente per la stessa ragione, tutte stanno correndo a comprare quest’altro capo protagonista di questi mesi.

Ma cosa rende speciale il cappotto strutturato di lana? Scopriamolo subito.

Il cappotto strutturato presenta una particolare lavorazione che conferisce autorevolezza e stile a questo capo. Un cappotto intelato valorizza le forme senza opprimere il corpo o costringerlo a tenere posizioni scomode. La struttura è solitamente in lana e crine, inserite tra la fodera e il tessuto della giacca.

Questa è una fase importantissima della lavorazione, che richiede davvero tantissima maestria di professionisti della lavorazione dei tessuti. La tela è invisibile perché interna, ma conferisce equilibrio e forma al soprabito.

La particolare applicazione di punti in certe zone fanno sì che tela e tessuto seguano perfettamente i movimento del corpo di chi li indossa.

Come scegliere un buon cappotto strutturato

Per capire se siamo davanti a un cappotto strutturato basterebbe alzare le braccia e verificare se il cappotto resti, comunque, ben aderente al corpo.

Ad alzarsi devono essere le sole maniche, ma il cappotto deve vestire il corpo come una seconda pelle. Insomma, questo soprabito è un vero investimento che fa la differenza nell’outfit.

Approfondimento

