Il Natale è ormai alle porte e la caccia ai regali è già iniziata. Come ogni anno, si ripete una corsa compulsiva che ha trasformato questa festa in un contenitore di spese per lo più inutili e superflue. Il Natale, infatti, appare sempre più come la festa del consumismo e dello spreco, mettendo a dura prova il conto in banca. Così si pensa di meno a sentimenti ed emozioni.

Forse è arrivato il momento di cambiare rotta e ritrovare nuovamente l’atmosfera magica e calda di qualche anno fa. Recuperare il senso del dono è l’unico sistema per risparmiare tempo e soldi, offrendo attimi di felicità e serenità alle persone che amiamo. I regali di Natale fatti in casa sono un ottimo modo per recuperare quest’atmosfera persa: costano di meno e sono decisamente più sostenibili di quelli acquistati, imballati in quintali di plastica, che hanno viaggiato per il Mondo. Si possono fare biscotti dolci e salati, marmellate e creme spalmabili, cioccolatini, caramelle e liquori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cacao e frutti rossi

Questa non è solo una semplice ricetta di biscotti croccanti e salutari ma è anche un’idea strepitosa per un regalo di Natale originalissimo.

Gli ingredienti per realizzarli sono:

300 g di farina di tipo 2;

100 g di acqua fredda;

100 g di burro di cacao o olio di cocco;

70 g di zucchero di canna grezzo;

35 g di mirtilli rossi disidratati;

1 cucchiaio raso di zenzero in polvere;

25 g di gocce di cioccolato;

1 cucchiaio raso di cannella;

1 pizzico di sale.

Per la preparazione bisogna unire in una ciotola farina, zucchero, sale, spezie in polvere, gocce di cioccolato e i mirtilli rossi tritati grossolanamente.

Sciogliere il burro di cacao, aggiungerlo al composto e mescolare per ottenere un effetto sabbiato. Aggiungere l’acqua poco alla volta, impastando di continuo con le mani, fino a formare una palla omogenea da coprire con un canovaccio e far riposare in frigo per almeno 10 minuti.

Preriscaldare il forno a 160°. Togliere la frolla dal frigo, ammorbidirla con le mani e, con l’aiuto di un matterello, stenderla fino ad avere uno spessore di 4-5 mm. Ricavare i biscotti con il bordo di un bicchiere e disporli su una teglia ricoperta da carta forno.

Infornarli e farli cuocere 10 minuti per lato. Una volta cotti, farli raffreddare su una gratella e poi riporli in un contenitore ermetico. In questo modo si conserveranno fino a 6 giorni senza perdere la fragranza.

Non è solo una semplice ricetta di biscotti croccanti e salutari ma è anche un’idea strepitosa per un regalo di Natale originalissimo

L’idea è quella di donare non solo qualcosa di buono da mangiare, ma anche un’esperienza da fare.

Bisogna preparare dei vasetti regalo nei quale inserire gli ingredienti della ricetta con l’aiuto di un imbuto a bocca larga. Fatta eccezione per l’acqua e il burro di cacao, si devono stratificare ad uno ad uno tutti i componenti secchi alternando i colori. Il vasetto infine sarà accompagnato da un biglietto, che spiega come realizzare i biscotti aggiungendo gli ingredienti che mancano.

Mettere in un vaso un’infornata di biscotti da sgranocchiare con una tazza di tè caldo è davvero un’idea originalissima!