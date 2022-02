I cani hanno diversi modi di comunicare con gli esseri umani. Hanno bisogno di farci capire che sentono la nostra mancanza quando non ci siamo, che vogliono fare una passeggiata o che hanno fame.

Molti atteggiamenti curiosi nascondono un messaggio che dev’essere decifrato.

Spesso il fatto che con il naso vadano in giro a odorare casa, cuccia o persone rappresenta il loro modo di decodificare l’ambiente circostante e le sensazioni dei padroni che li accudiscono.

Ma quando leccano le nostre mani e i nostri piedi che cosa significa?

Dimostrazioni d’affetto

Un primo significato potrebbe essere un ringraziamento che il cane vuole dare a chi si prende cura di lui. Ci vuole dire che si trova bene con noi e che si sente amato.

Leccare i nostri piedi potrebbe essere un segno di adorazione ma anche di soggezione nei nostri confronti. Spesso in questi casi i cani tendono ad abbassare le orecchie.

Il padrone è un punto di riferimento vitale per loro e leccare mani e piedi dimostra quanto è importante per loro essere accolti in una casa.

Quando leccano la faccia invece manifestano gioia per aver ricevuto attenzioni o perché siamo stati assenti e sono felici di ritrovarci. Oppure vogliono ringraziarci per un gesto che li ha fatti stare bene.

Non è solo per amore, coccole o attenzioni che utilizzano la lingua. Così come per l’olfatto, leccare è un modo di esplorare. È uno strumento di scoperta.

Soprattutto se si sentono in giro profumi diversi dal solito o abbiamo addosso un odore intenso, leccare le mani potrebbe essere un tentativo di riconoscimento.

Non è solo per amore, coccole o attenzioni che il cane ci lecca mani e piedi ma anche perché ha queste esigenze

Quando abbiamo sudato, i cani sono portati a leccare i nostri piedi per via del sapore salato. In questo modo scaricano la tensione che hanno accumulato nelle ore della giornata.

È anche vero che i piedi sono la parte del nostro corpo che è più accessibile, che possono raggiungere più facilmente. Le loro premure nei nostri confronti sono infinite.

Così come le mamme sono portate per natura a pulire continuamente i loro cuccioli, in generale i cani hanno insita nella loro natura la propensione a volerci pulire. È un modo di comunicarci quanto tengono a noi.

Se poi vogliono mangiare, uscire a fare una passeggiata o attirare l’attenzione per una qualsiasi ragione, a parte abbaiare, leccare è l’azione a cui ricorrono per avvisarci.

Pur nascondendo questa azione tanti risvolti positivi, è vero che se fatta in maniera compulsiva potrebbe richiedere da parte nostra interpretazioni differenti.

Un comportamento esagerato da parte dei cani nasconde spesso un disagio, per questo in determinati casi una visita dal veterinario è importante.

Avere la sicurezza che il nostro cane stia bene è il modo migliore per ringraziarlo dei gesti che quotidianamente ha nei nostri confronti. Il suo benessere deve essere una nostra priorità.