In un recente programma americano la Cheesecake sembrerebbe aver vinto la finalissima contro la Apple pie. Quindi, la classica torta al formaggio, batterebbe quella alle mele. Secondo le statistiche, infatti, in tutto il pianeta la torta al formaggio americana sarebbe la più cucinata. Al terzo posto, medaglia di bronzo, la torta Sacher, orgoglio della pasticceria austriaca. Non è solo la torta più cucinata al Mondo ma con 1 solo ingrediente diventerà anche la più amata. Vediamo come cucinare quindi la torta più famosa al Mondo, con una piccola variante che la renderà ancora più leggera e piacevole.

Un dolce facile e piacevole

Non sono poche le varianti alla ricetta originale della Cheesecake. Pensiamo anche solo al fatto che è una torta da cuocere al forno, ma anche da servire fredda. Probabilmente è anche per questa sua eterna stagionalità che è stata insignita del premio di torta più cucinata del Mondo. Vediamo gli ingredienti per cucinare quella classica al forno, ma con la nostra variante:

500 grammi di formaggio spalmabile tipo Philadelphia light;

250 grammi di biscotti;

150 grammi di zucchero;

120 grammi di burro;

60 grammi di maizena;

3 uova;

1 bustina di vanillina;

250 cl di panna per dolci;

zucchero a velo.

Veniamo alla nostra preparazione:

maciniamo i biscotti secchi, unendoli al burro fuso e disponendoli sul fondo di una tortiera, con la carta da forno a fare da base. Schiacciamo bene il composto in modo che risulti compatto, lasciandolo in frigorifero per il tempo della preparazione della torta;

prendiamo 2 terrine e apriamo le uova, dividendo i tuorli dagli albumi, montando questi ultimi a neve;

in un’altra terrina inseriamo il formaggio spalmabile, lo zucchero e i 3 tuorli, rigorosamente uno alla volta, amalgamando per bene tutto;

aggiungiamo la bustina di vanillina, la panna liquida per dolci e, iniziamo a frullare, unendo anche la maizena setacciata;

a questo punto, amalgamando per bene, uniamo anche la neve dei tre albumi;

versiamo la nostra crema nella tortiera, livellando con una spatola;

inforniamo a 180 ° per una mezz’oretta, controllando la cottura e aggiungendo semmai qualche minuto di volta in volta;

sforniamo e riempiamo di zucchero a velo.

